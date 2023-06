Heute geht es um den Flughafen – Das sagen die Flughafen-Gemeinden zur Pistenverlängerung Heute Montag wird die Pistenverlängerung am Flughafen Kloten im Kantonsrat diskutiert. In den Anrainergemeinden sind die Meinungen gemacht. Eine Übersicht. Martin Liebrich

Das Pistensystem des Flughafens ist nicht ganz zeitgemäss. Darum sollen zwei Pisten verlängert werden. Foto: Michael Trost

Im Kantonsrat wird am Montag über die Pistenverlängerungen am Flughafen Kloten debattiert und abgestimmt. Piste 28 soll um 400 Meter nach Westen – in Richtung Rümlang – und Piste 32 um 280 Meter nach Norden – in Richtung Bülach – ausgebaut werden. Gründe: Sicherheit und Pünktlichkeit. Kosten: 250 Millionen Franken.