Corona-Medienkonferenz - «Die Situation ist sehr angespannt»

Impfempfehlung für Schwangere?

Bisher wurde Schwangeren in der Schweiz die Covid-Impfung nicht generell empfohlen. Werdende Mütter müssen ein ärztliches Attest und eine schriftliche Einwilligung vorlegen, wenn sie sich impfen lassen wollen. Das könnte sich nun ändern. Wie Recherchen zeigen, will das BAG noch dieser Tage die Impfung für Schwangere empfehlen. Bisher begründete das BAG seine zurückhaltende Praxis mit mangelnder Studienlage. Nun wurde in einer neuen Studie belegt, dass die Impfung Schwangere sehr gut schützt.

Deutschland empfiehlt seit letzter Woche die Covid-Impfung für alle Schwangeren. In Israel und Grossbritannien gibt es die Empfehlung seit Anfang Juli, in den USA seit August.

Nach schweren Krankheitsverläufen – Warum Schwangeren nun die Impfung empfohlen wird

Foto: Christian Beutler (Keystone)

Auf den Intensivstationen liegen immer wieder Schwangere mit schweren Covid-Symptomen. Bisher gab es keine Impfempfehlung für werdende Mütter. Das soll sich diese Woche ändern.