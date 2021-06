Emotionaler Anhänger gibt Interview – Das sagt der Schweiz-Fan, der die Welt begeistert Niemand hat den Sieg der Schweiz so gefühlt wie er: Der Jurassier Luca Loutenbach wurde mit seinen Gefühlen während des Spiels Schweiz – Frankreich weltberühmt. Andreas Tobler

Beim Spiel Schweiz - Frankreich fieberte niemand so schön mit wie der Jurassier Luca Loutenbach. Foto: Screenshot Twitter

Für den Bürgermeister von London ist er der «Man of the match», andere sehen in ihm schon eine Schweizer Version des Hulks, weil er sich in den letzten Minuten des Spiels das Nati-Trikot vom Körper riss. Zu gross waren die Emotionen des jungen Mannes mit Bart und Brille beim gestrigen Sieg der Schweizer Nationalmannschaft. Aber wer ist der Mann, der das Wechselbad der Gefühle während des Spiels Schweiz - Frankreich so intensiv empfand?

Die Westschweizer Ausgabe des «Blick» hat den Schweizer Fan identifiziert – und gleich mit ihm gesprochen (Artikel auf Französisch). Luca Loutenbach heisst das Maskottchen der Schweizer Emotionen, ist 28 und stammt aus dem Kanton Jura.