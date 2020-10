Hochbetagte überlebten Corona – Das sagt die Direktorin des «Wunder»-Pflegeheims In einem Pflegezentrum in Elgg haben sich 56 Menschen mit dem Covid-Virus angesteckt – doch niemand musste

ins Krankenhaus, niemand starb. Wie kam das? Rico Bandle

«Wir können uns das auch nicht erklären»: Maria Hofer-Fausch, Geschäftsführerin des Pflegezentrums Eulachtal. Foto: Johanna Bossart (Archiv)

Für einmal sind sogar Experten sprachlos. «Das grenzt eigentlich an ein Wunder», sagte die Zürcher Kantonsärztin Christiane Meier in der NZZ über das Pflegeheim Eulachtal in Elgg ZH. 56 Personen sind dort seit August positiv auf das Coronavirus getestet worden, 25 von ihnen gelten als hochbetagt, gehören also zur höchsten Risikogruppe. Doch der Grossteil der Betroffenen zeigte keine oder nur schwache Symptome, es gab keine Todesfälle, niemand musste hospitalisiert werden.