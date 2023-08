Rümlang – Das sagt die Flughafengemeinde zum Pistenausbau Der Gemeinderat Rümlang erwartet , dass sich der Flughafen bezüglich Verspätungsabbau auf die Seite der Gemeinden rund um den Flughafen schlägt.

Im März nahm der Flughafen Zürich «erfreut zur Kenntnis, dass die Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt (Kevu) dem Zürcher Kantonsrat empfiehlt, dem Projekt der Pistenverlängerung am Flughafen Zürich zuzustimmen». Verschwiegen wird darin, dass diese Empfehlung äusserst knapp, mit 8 zu 7 Stimmen, erfolgt. Das schreibt die Gemeinde Rümlang in einer Mitteilung. Sie ist der Ansicht, dass bei solch knappen Stimmenverhältnissen der unmittelbar betroffenen Bevölkerung keine solch kostspieligen Infrastrukturbauten aufgezwungen werden können. «Um diese der Bevölkerung rund um den Flughafen rechtfertigen zu können, wären namhafte Verbesserungen im Bereich Lärm und Emissionen verbindlich zuzusichern und schnell umzusetzen.»

Die Haltung Rümlangs decke sich mit dem Passus aus dem Sachplan Infrastruktur Luftfahrt für den Flughafen Zürich (SIL): Beim Betrieb des Flughafens ist die Umweltbelastung nach den Prinzipien des Umweltschutzrechts vorsorglich zu begrenzen. «Eine verbindliche Absicht, die betroffene Bevölkerung zu entlasten, wird in der derzeitigen Vorlage vollumfänglich vermisst», schreibt der Gemeinderat. Dabei liege die Lösung auf der Hand: Die Errungenschaften aus den baulichen Massnahmen sollen der Bevölkerung in Form von gesicherter Nachtruhe ab 23 Uhr zugutekommen.

In Rümlang sei man sich bewusst, dass im überfüllten europäischen Luftraum weitere Faktoren zu Verspätungen führen. «Auf diese hat der Flughafen nur sehr beschränkten Einfluss. Die Fluggesellschaften, mit den sehr knappen Umsteigezeiten und den überfüllten Flugplänen, sind für die Verspätungen verantwortlich.» Ein stabiler Flugbetrieb mit 70 Flugbewegungen pro Stunde ist derzeit nicht immer möglich. Die Pistenverlängerung sei deshalb eine Mogelpackung, welche letztlich zu einem Kapazitätsausbau führe, ohne dass die Bevölkerung rund um den Flughafen mit einem Verspätungsabbau rechnen dürfe. Auch das angepasste Pistensystem werde wieder über die Kapazitätsgrenzen hinaus genutzt werden. Der Gemeinderat fordert, dass die Interessen der Bevölkerung an einer angemessenen Nachtruhe verbindlich eingehalten werden, und hofft auch auf das Verständnis all jener, die nicht direkt vom Fluglärm betroffen sind.

