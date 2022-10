Altstadt Bülach – Das sagt die Kundschaft über die neue Genussmanufaktur Klaus Das neue Konzept der Confiserie Klaus kommt beim Publikum an. Es sind aber auch wehmütige Stimmen zu vernehmen. Alexander Lanner

Der neue Laden der Confiserie Klaus in der Bülacher Altstadt komme zwar elegant daher, die Räume wirkten aber eher dunkel, sind zwei Urteile aus der Kundschaft. Foto: Sibylle Meier

Seit Dienstag hat in der Bülacher Altstadt die Genussmanufaktur Klaus geöffnet. Wo zuvor das Café Klaus eine Traditionsadresse darstellte, findet das Publikum nun eine edel durchgestylte Confiserie. Federführend bei der Gestaltung der Räume im 450 Jahre alten Gebäude an der Marktgasse 17 war die Freiensteiner Innenarchitektin Colette Lang. Sie liess sich dabei von einer «feminin geprägten Kundenoptik» leiten. Konditor-Confiseur Mischa Klaus will sich am alten Ort mit neuem Konzept wieder als reiner Chocolatier und nicht mehr auch als Gastronom verwirklichen.