Leckere Gemeindeversammlung in Niederglatt – Das Sanierungs-Ja war knapper als erwartet An der Gemeindeversammlung mit Wurst sagte Niederglatt Ja zu einer Sanierung für eine halbe Million – aber alles andere als einstimmig. Florian Schaer

So riecht Gemeindeversammlung in Niederglatt. Wurst vom Grill und dann Abstimmen unterm Sonnensegel. Foto: Florian Schaer

Das Wort Rechnungsgemeindeversammlung hat acht Silben und klingt anstrengend. Wurst hat nur eine und klingt lecker. Organisiert man die Erstere unter freiem Himmel, während man die Letztere offeriert, lockt das schon mal Leute an. So haben 99 Stimmberechtigte aus Niederglatt am Mittwochabend an der GV teilgenommen, obwohl «nur» zwei Jahresrechnungen und eine Sanierung auf der Traktandenliste standen. Vor und nach der Versammlung wurde der gesellige Teil auf dem Dorfplatz Eichi ganz gewiss nicht verschmäht. Während der Grill schon eine Stunde vor Versammlungsbeginn angeworfen wurde, gabs alkoholische Getränke auf Anweisung des Gemeinderats erst nach dem offiziellen Teil.