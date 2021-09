Cannabis-Messe in Zürich – Das Schaulaufen der Cannabis-Millionäre von morgen Hochrangige Politikerinnen, Anwälte, Investorinnen oder ETH-Forscher: In Oerlikon haben sich Dutzende Aussteller getroffen. Ihr Ziel: das grosse Geschäft. Martin Sturzenegger

Grün ist Trumpf: Vertreterin der Berliner Firma Juicy Fields. Foto: Goran Basic

An der Cannabis Business Expo in Oerlikon verströmen am Wochenende Ventilatoren den Duft von Hanfblüten, im Hintergrund läuft jene Musik, die im Zusammenhang mit Marihuana unvermeidlich ist: Reggae. Dann hört es auf mit den Klischees. Die Hanfexpertinnen und -experten tragen massgeschneiderte Kleider und Anzüge, keine Batik-T-Shirts und Wollpullover. Ein Ticket kostet 250 Franken, die Messe ist ausverkauft.

Das Geschäft mit Cannabis ist derart interessant geworden, dass inzwischen Anwälte, Politikerinnen, Bundesbeamte oder ETH-Wissenschaftlerinnen ganz interessiert an den neusten Blüten-Kreationen junger Start-ups aus Dietikon ZH oder Ostermundigen BE schnuppern. Das grosse Geschäft liegt in der Luft.