Die letzten Tage des «Schlafapfelbaums» – Das Schicksal eines Kultbaums wühlt Eglisau auf Um den «Schlafapfelbaum», der eigentlich eine Platane ist, ranken sich bezaubernde Geschichten. Dass er nun gefällt werden soll, sorgt für Aufruhr und Trauer. Ursula Fehr

Der Schlafapfelbaum steht nicht mehr lang. Er wird demänchst gefällt. Foto: Milad Perego

In den letzten Mitteilungen der Gemeinde Eglisau prangt er auf der Titelseite: der Schlafapfelbaum. Der über 300-jährige Baum hat das Ortsbild mitgeprägt und Generationen begleitet. Doch damit ist es bald zu Ende.

Ein grosses Schild weist beim Baum darauf hin, dass «aus Gründen der Sicherheit» der Baum noch im Juli gefällt werde. Ein Augenschein vor Ort zeigt jedoch einen für Laien kräftigen und mächtigen Stamm mit imponierendem Geäst und sattgrünem Laub in Hülle und Fülle, ohne Spuren von Abbruchstellen oder sonstigen Leiden. Über die Gründe des Fällens schreibt der Gemeinderat: «Seit Jahren verschlechtert sich der Zustand des Baumes altersbedingt. Im Mai hat ein Gutachten durch Experten ergeben, dass Äste brechen könnten oder gar der ganze Baum den Stand verlieren könnte.»

Vom Irrtum zum Heiligtum

Um den Schlafapfelbaum ranken sich fantasievolle Geschichten. So wandelte er sich vom Irrtum zum Heiligtum. Denn tatsächlich ist der Name nicht richtig, denn es handelt sich um eine Platane. Deren weibliche Blüten sind aber den Früchten der Hundsrose zum Verwechseln ähnlich. Und die Früchte der Hundsrose – offiziell als Galläpfel bezeichnet – heissen im Volksmund eben Schlafäpfel. Doch warum heissen sie ausgerechnet Schlafäpfel?

Dieser Frage ist der verstorbene Eglisauer Hans P. Schaad nachgegangen. Der Grafiker hat den Baum oben an der Steig nicht nur gezeichnet. In seiner Broschüre «Der Schlaföpfelbaum ob Eglisau» führte er 2009 in der NZZ aus: «Der gesamte Verkehr fuhr hier vorbei, Fussgänger, Berittene, Karren und Wagen. Dann wurde die weniger steile Schaffhauserstrasse gebaut, und um den Schlafapfelbaum wurde es still. Nun konnte man unter dem Geäste träumen und sich an den possierlichen Früchten freuen. Hier sammelten sich die Buben zum «Soldätele» und «Indianerle», und die Bauern nutzten den Schatten und die Bank für den Znüni und Zvieri. Die Platane kann bis zu 35 Meter hoch und bis zu 2000 Jahre alt werden.» Auch Pfarrer Wild erwähnte den Aussichtspunkt «im Hüsli» 1883 in seinem Taschenbuch «Am Zürcher Rheine»: «Eine Ruhebank ladet die Gäste des damaligen Kurhauses zum Verweilen ein.»

Offenbar verursachen die Stiche der Rosengallenwespe die kugelförmigen Auswüchse der Hundsrose. Diese beherbergen im Innern mehrere Kammern, und jede wird von einem Würmchen bewohnt. Legte man die Kugeln unters Kopfkissen, bewirkten sie gemäss Volksglauben einen guten Schlaf mit sanften Träumen. Dies jedoch nur, wenn der Schlafapfel zufällig beim Gebetsläuten gefunden, nicht mit blosser Hand gepflückt und auch nicht über ein Wasser getragen wurde. Als Schutz- und Heilmittel wurde der Schlafapfel auch geraucht oder stückchenweise gegen Zahnschmerzen ins Ohr gesteckt.

Vom Pilz befallen?

Zurück in die Gegenwart: Dass der Baum gefällt wird, hat sich schnell herumgesprochen in Eglisau. Wortreich äussern sich besorgte und aufgeregte Bürgerinnen und Bürger. Bald schlingen sich Gerüchte und Vermutungen um den Baum: «Steht er einem geplanten Bauvorhaben im Weg? Warum sieht man ihm nichts an? Man hätte ihn nicht so zubetonieren sollen, dann hätte sich sein Wurzelwerk besser entfalten können.»

Auf Facebook melden sich Heimweh-Eglisauer aus Berlin oder Lissabon, erinnern sich an ihre Schulzeit, auf das Warten auf den Schulbus unter dem Schlafapfelbaum, an erste romantische Abenteuer oder Schlägereien nach der Schule. Der Schlafapfelbaum treibt in der Erinnerung nochmals wilde Blüten. Fabian von Kaenel reicht bei der Gemeinde eine Einsprache ein mit dem Ziel, die Baumfällung bis auf weiteres aufzuschieben. Andere verlangen Einsicht in das Baumgutachten.

«Der Baum ist von einem holzzerstörenden Pilz, dem Zottigen Schillerporling, befallen, mit fortschreitender Einfaulung.» Aus dem Gutachten

Ein bereits drittes Gutachten vom 5. Mai 2023 besagt, dass der Baum von einem holzzerstörenden Pilz, dem Zottigen Schillerporling, befallen sei, mit fortschreitender Einfaulung. Die Beurteilung der Statik erfolgte mit Klangproben durch einen Gummihammer und Messungen mit dem Resistografen, einem Diagnosegerät. Fazit von Patrick Staffa, dem Gutachter aus «Baumsicht Winterthur»: Zunehmend sicherheitsgefährdend. Seine Empfehlung: Fällung, so bald wie möglich. Eine Variante wäre der Erhalt für höchstens fünf Jahre durch Einkürzung der Kronenpartien sowie durch eine Kronensicherung.

Gemeinde verspricht Ersatz

Dazu meint Hans Peter Wälle, der Leiter der Eglisauer Werke: «Der Abschied vom Schlafapfelbaum kommt mir vor wie die letzten Tage meiner Mutter, die wegen eines aggressiven Krebsleidens innert kurzer Zeit im Spital verstarb, obwohl man ihr vorher nichts angesehen hatte.»

Dass der Schlafapfelbaum gefällt werden soll, bedauert in Eglisau nicht nur die Drei-Generationen-Familie Gomringer. Foto: Milad Perego

Der zuständige Gemeinderat Felix Baader versichert: «Wir alle bedauern, den Baum fällen zu müssen, und werden ihn so bald als möglich ersetzen. Selbst kritische Leute werden sich überzeugen können, wenn wir anschliessend Teile des morschen Stammes und der Hauptäste ausstellen. Aus dem bodennahen und noch gesunden Teil werden wir eine Schale schnitzen lassen, die an den legendären Baum erinnert. Vielleicht hilft uns der ehemalige Lehrer Walter Forrer, der in der Nähe wohnt.»

Leider wird die von Hans P. Schaad gezeichnete und beschriebene Platane nicht 2000 Jahre alt werden. Doch als Eglisauer Schlaföpfelbaum-Geschichte wird sie auch in Schalenform noch lange erhalten bleiben und an herrliche Zeiten erinnern.

Dennoch sind viele überzeugt, dass der Gemeinderat und das Gutachten die Situation dramatisieren, und sie erwarten, dass ihr Schlafapfelbaum mit entsprechenden Sicherungen noch lange erhalten bleibt.

Das tosende Gewitter vom Dienstagabend hat er übrigens ohne ein heruntergefallenes Zweiglein schadlos überstanden, während in den Nachbargärten gesunde Bäume und Sträucher zum Teil stark gelitten haben. Nur das Warnschild «Zur Sicherheit....» hat dem Sturm nicht trotzen können und liegt am Boden.



