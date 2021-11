Bewegende Karriere des Nationaltrainers - Das schillernde Leben des Murat Yakin

Der Schweizer Nationaltrainer – Das schillernde Leben des Murat Yakin Im Schweizer Fussball ist er nach der Qualifikation für die WM 2022 der Trainer der Stunde – sie ist der Höhepunkt in der bewegten Karriere des 47-jährigen Münchensteiners. Thomas Schifferle Florian Raz

«Ich h abe den Teil meiner Arbeit erledigt, den ich erledigen musste. Dafür bin ich geholt worden »: Murat Yakin. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Murat Yakin lacht und lacht. Und er lacht immer weiter. Und als er damit aufhört, sagt er: «Sie kennen mich doch. Sie müssten wissen, wie ich darauf reagiere.» Dabei ist die Frage nur gewesen, wie er mit dem ganzen Lob umgeht, das in diesen Tagen auf ihn eingestürzt ist.

Seit dem 9. August ist Yakin Nationaltrainer, seit Montag ist er der Nationaltrainer, der die Schweiz an die WM 2022 geführt hat. «Ich habe einen Riesenstolz», sagt er, «aber ich weiss einzuordnen, was das bedeutet. Ich habe den Teil meiner Arbeit erledigt, den ich erledigen musste. Dafür bin ich geholt worden.» Und schiebt einen Yakin-Satz nach: «Ich weiss, was ich kann.»