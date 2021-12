Apple-Hitparade – Das sind die beliebtesten Apps der Schweiz Der iPhone-Konzern hat ausgezählt und eine Liste mit den 2021 am häufigsten heruntergeladenen Apps publiziert. Und wieder war Corona der Königsmacher. Rafael Zeier

Die beliebtesten iPhone-Apps 2021 im Video. Video: Aline Bavier, Nicolas Fäs, Rafael Zeier

Heute Vormittag hat Apple die jährlichen Download-Charts veröffentlicht. Diese Listen mit den erfolgreichsten Apps gewähren einen sonst raren Einblick in den Appstore. Anders als Google, das im Android-Play-Store bei jeder App die ungefähre Anzahl Downloads angibt, nennt Apple keine absoluten Zahlen. Auch die Auflistung der umsatzstärksten Apps hat Apple schon vor Jahren abgeschafft.

Trotzdem geben die Listen doch Jahr für Jahr einen guten Einblick, welche Apps auf der Erfolgsstrasse sind, welche ihren Zenith erreicht haben und insgesamt, was die Schweizerinnen und Schweizer im vergangenen Jahr mit ihren iPhones gemacht haben.

Auch im zweiten Corona-Jahr liegt eine Corona-App an der Spitze. Wer vergleichen will, findet hier die Charts von 2020 und 2019.

iPhone

Beliebteste Gratis-Apps

1. Covid Certificate

2. Whatsapp

3. Youtube

4. Instagram

5. Google Maps

Wenig überraschend gewinnt heuer die Zertifikat-App (Hier vorgestellt im Video). Damit bestätigen die App-Charts, was man im Alltag bereits beobachten kann. Interessant ist jedoch, dass der Vorjahressieger, die Contact-Tracing-App, komplett aus den Top 10 gefallen ist. Wie gewohnt gut gehalten hat sich Whatsapp, das trotz Kontroversen seit Jahren in den vordersten Positionen bleibt. Erstaunlich ist das Comeback von Youtube und Instagram. Beide waren letztes Jahr aus den Top 5 gefallen. Nun sind sie nicht nur zurück, sie verdrängen auch die Hype-App Tiktok auf Platz 6. Mit Google Maps ist schliesslich eine App zurück in den Top 5, die zeigt, dass die Menschen wieder mehr unterwegs sind. Dafür sind Zoom und Teams auf die hinteren Ränge gerutscht. Inzwischen haben wohl alle Homeoffice-Arbeiterinnen und -Arbeiter einen Laptop und müssen sich nicht mehr mit dem iPhone behelfen.

Interessantes Detail: Mit Signal (7) und Telegram (9) drängen auch zwei Whatsapp-Alternativen in den Charts nach vorne.

Immer mit dabei: Die Zertifikat-App. Foto: Keystone

Beliebteste Bezahl-Apps

1. Threema

2. iTheorie

3. Blitzer.de PRO

4. Peakfinder

5. Forest – Your Focus

Bei den kostenpflichtigen Apps – also den Apps, die anfangs etwas kosten und nicht nachträglich dazu auffordern oder ein Abo verlangen – gewinnt die Schweizer Whatsapp-Alternative Threema. Wie Telegram und Signal hat die App offensichtlich vom Kommunikationspfusch rund um die neuen Nutzungsbedingungen bei Whatsapp profitiert (Der Threema-Chef im Interview). Insgesamt sind auf den Plätzen 1 bis 4 aber lauter alte Bekannte. Die vier Apps haben sich diese Plätze schon 2019 und 2020 geteilt.

Ein Überraschungserfolg ist Forest gelungen. Die App landet hinter den Etablierten auf Platz 5. Forest motiviert dazu, das Handy auch mal wegzulegen. Je länger man das Handy weglegt, desto mehr Punkte oder eher Bäume bekommt man. Etwas Handy-Pause scheint dieses Jahr ein Bedürfnis gewesen zu sein.

Spiele

Bei den Spielen hat sich dieses Jahr wenig getan. Bei den Gratis-Spielen bleibt das Intrigier-Spiel «Among Us» auf Platz 1. Bei den kostenpflichtigen Apps führt wie seit Jahren kein Weg an «Minecraft» vorbei.

iPad

Beliebteste Gratis-Apps

1. Zoom

2. Youtube

3. Netflix

4. Microsoft Teams

5. Microsoft Word

Bei den kostenlosen Apps dominieren die Produktivitäts-Klassiker. Einzig Youtube, Netflix und Spotify sorgen in den Top 10 für etwas Unterhaltung. Ansonsten findet man hier die Sitzungs-Apps, die Microsoft-Office-Apps und Google Chrome (6). Auffällig daran ist, dass die meisten dieser «Gratis-Apps» im Nachhinein dann sehr wohl kosten. Sowohl Netflix wie auch Microsoft Office setzen ein kostenpflichtiges Abo voraus.

Beliebteste Bezahl-Apps

1. Good Notes 5

2. Procreate

3. Notability

4. Messaging for Whatsapp

5. Threema

Auch bei den Bezahl-Apps haben sich beim iPad keine grossen Verschiebungen ergeben. Einzig die Notizen-App «Good Notes» und die Zeichen-App «Procreate» haben die Plätze getauscht. In der Kategorie zeigt sich seit Jahren das iPad-App-Dilemma deutlich. Gute neue Einmal-Bezahl-Apps sind und bleiben rar.

Spiele

Bei den Spielen dominieren dieselben zwei Klassiker wie beim iPhone. «Among Us» gewinnt die Gratis-Kategorie und «Minecraft» dominiert bei den Bezahl-Spielen weiter unangefochten.

Apple Arcade

1. Sonic Racing

2. Skate City

3. NBA 2K21

4. Cut the Rope

5. Mini Motorways

Spannender als die anderen Spiele-Charts sind die Charts bei Apples eigenem Spiele-Abo Apple Arcade (5 Franken im Monat). Im letzten Jahr stellten wir schon fest, dass Spiele auf den Top-Positionen lagen, die ganz zu Beginn schon im Angebot waren. Im Verlauf des Jahres veröffentlichte Spiele hatten keine Chance. Nur ein Jahr später bestätigt sich dieser Eindruck. Die Arcade-Charts werden wiederum von «Sonic Racing» angeführt und auch «Skate City» ist wieder in den Top 5.

Ansonsten findet man in den Arcade-Charts viele Spiele-Klassiker, die Apple für Arcade neu aufgelegt hat. Aber die zahlreichen innovativen, künstlerischen und optisch beeindruckenden Spiele, die es im Abo auch gäbe, tauchen in den Charts nicht auf. So gesehen wirkt Apple Arcade etwas wie ein Spezialwein im Sortiment eines Grosshändlers, der sein Geld mit Massenweinen verdient und nebenher ein kleines Liebhaberprojekt unterhält. Viel Geld verdient man damit nicht. Aber gut fürs Ego ist es alleweil, und ein paar Kennerinnen und Kenner freuen sich auch.

Die Jury-Preise

Schliesslich kombiniert Apple die Charts jeweils noch mit eigenen Auszeichnungen. Die Idee dahinter ist offensichtlich: Apple fördert damit genau diese Apps, die bei solchen Charts unter die Räder kommen: kleine, kreative und rundum neue Apps.

Die iPhone-App des Jahres wird mit «Toca Life World» ein kreatives Spiel für Kinder, und beim iPad gewinnt mit Luma Fusion eine vorzügliche Videoschnitt-App. Die Auszeichnung für Letztere ist auch darum spannend, weil es immer wieder Gerüchte gibt und gab, dass Apple die eigene Videoschnitt-Software Final Cut aufs iPad bringen könnte. Doch bisher war davon nichts zu sehen.

In der Kategorie Mac gewinnt mit Craft eine der spannendsten neuen Notiz-Apps. Die App will Notizen noch digitaler machen und nicht nur einen Notizblock für Bildschirme anpassen. Die App ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, doch hat man sich mal eingefuchst, gefällt das Konzept sehr.

Ein Publikumsliebling – mindestens im englischen Sprachraum – wird mit der Apple-Watch-App des Jahres ausgezeichnet: Carrot Weather. Die App begeistert seit Jahren nicht nur mit ihren Wetterprognosen, sondern vor allem mit ihrem Humor. Beim Einrichten der App muss man wählen, wie bösartige Witze man erträgt. Was viele nicht wissen: Die App ist ein Ein-Mann-Projekt. Der Amerikaner Brian Mueller schreibt alle Programmzeilen und die tagesaktuellen Witze selbst.

Die Liste der Auszeichnungen ist lang und umfasst auch die Neuauflage des (gerade auf Macs in den 90er-Jahren beliebten) Spiels «Myst», das nun tatsächlich so aussieht, wie man sich das damals in den 90er-Jahren gewünscht hätte, oder auch Peanut, ein soziales Netzwerk speziell für Frauen mit Clubhouse-ähnlichen Audio-Räumen – allerdings gibts die App aktuell erst in Englisch. Aber auch das in den Spiele-Charts siegreiche «Among Us» bekommt einen Jury-Preis (hier vorgestellt).

