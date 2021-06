Swiss Location Awards 2021 – Das sind die besten und schönsten Eventlocations im Zürcher Unterland 12 Veranstaltungsorte im Zürcher Unterland wurden bei den Swiss Location Awards 2021 mit einem Gütesiegel ausgezeichnet. Astrit Abazi

Konzerte, Feste, Konferenzen – Locations wie die Stadthalle Bülach wurden zu den besten der Schweiz gekürt. Foto: David Küenzi

Bei den Swiss Location Awards 2021 wurden 12 Hotels, Restaurants oder Veranstaltungsorte im Zürcher Unterland ausgezeichnet. Rund 28’000 Veranstalterinnen und Besucher sowie eine unabhängige Jury haben vom 1. bis 31. Mai mehr als 900 Locations im ganzen Land bewertet und die besten und schönsten ausgesucht.

Riverside in Zweideln-Glattfelden

Das Riverside wurde in der ehemaligen Garnspinnerei Letten gebaut. Foto: Balz Murer

Mit 9,1 die höchste Punktezahl im Zürcher Unterland sowie das Gütesiegel «Herausragend» unter den Tagungslocations und Seminarhotels erhielt das Riverside in Zweideln-Glattfelden. Geschäftsführerin Karin Aeschbach ist erfreut darüber: «Die Auszeichnung zeigt uns, dass die Veranstalterinnen und Besucher sich auf zukünftige Events und Erlebnisse in unserer Location freuen. Dies zu spüren, bedeutet uns sehr viel, und es ist eine Genugtuung für das ganze Team, so ein gutes Resultat zu erreichen. Ein solcher Award ist eine enorme Motivationsspritze für alle.» Bereits bei den letzten Swiss Location Awards 2019 war das Riverside vertreten.

Kriterium für Tagungslocations war eine ausgezeichnete Infrastruktur für ein- und mehrtägige Seminare, Tagungen und Weiterbildungen, bevorzugt an guter Lage. «Beim Riverside sieht man, dass man nicht weit weg fahren muss, um in der Natur zu sein», sagt Aeschbach. «Wir sind mitten im Grünen und haben drinnen wie auch draussen viel Platz und grosse Seminarräume – auch für Teamaktivitäten.»

Offsite Lab in Wallisellen

Das Offsite Lab hat eine Rundumsicht über Wallisellen und Umgebung. Foto: PD

Das schönste Sitzungszimmer im Unterland mit wohl der besten Aussicht ist in Wallisellen, genauer im 6. Stock des Glatt Towers, zu finden: Das Offsite Lab lässt sich für verschiedene Anlässe wie Meetings, Schulungen oder auch Workshops sowie Projektarbeiten für bis zu 110 Personen mieten.

Boutique Hotel Thessoni in Regensdorf

Im Streaminghaus ist die gesamte Infrastruktur für digitale Events verfügbar. Foto: PD

In der Spezialkategorie «Digital und Hybrid» schnitt unter den Unterländer Veranstaltungsorten das Boutique Hotel Thessoni in Regensdorf am besten ab. Neben diversen Seminar- und Konferenzräumen verfügt das Thessoni über ein hauseigenes Streamingstudio. Wie Reto Schlumpf, Mitglied der Geschäftsleitung, erklärt, können hier verschiedene Anlässe wie Generalversammlungen auf einer Bühne durchgeführt und an Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer übertragen werden.

Boda Borg in Rümlang

Boda Borg stammt ursprünglich aus Schweden und hat neben der Schweiz auch Standorte in den USA und Irland. Foto: Leo Wyden

Wer Spiel und Action sucht oder in eine andere Welt eintauchen will, wird im Boda Borg in Rümlanger Riedmatt Center fündig. Gruppen von 3 bis 5 Personen können sich verschiedenen mentalen und physischen Herausforderungen stellen und sich in sogenannten «Quests» von einem Raum in den nächsten kämpfen. Ebenfalls ausgezeichnet in dieser Kategorie wurden das OZ Bowling in Dielsdorf sowie das Restaurant Runway 34 in Glattbrugg.

Floor Club in Kloten

Die Flughafenstadt erhielt die meisten Auszeichnungen. Foto: PD

Bei den schönsten Bars und Clubs war Kloten gleich doppelt vertreten: Der Floor Club erhielt das Prädikat «Ausgezeichnet», die Snus Bar mit 7,8 Punkten ein «Empfohlen». Der Floor Club, in dem vor der Pandemie noch regelmässig Partys stattfinden, bietet Platz für bis zu 900 Personen und kann auch für Firmenanlässe und private Feiern gemietet werden. Die Snus Bar, die sich nur 10 Gehminuten weiter entfernt befindet, ist Bar, Restaurant und Club. Von 2017 bis Ende 2020 beherbergte die Snus Bar sogar eine Brauerei. Diese wurde aber wieder in die Schlachthuus-Brauerei in Lufingen verschoben. Im ganzen Lokal hat es Platz für bis zu 300 Personen.

Stadthalle in Bülach

Im März wurde in der Bülacher Stadthalle ein Covid-Impfzentrum eingerichtet. Foto: Balz Murer

Die bestbewertete Eventhalle im Unterland ist die Bülacher Stadthalle. Mit einer Kapazität von bis zu 2400 Personen ist sie auch für Konzerte, Automessen und grössere Firmenanlässe gut geeignet. «Wir sind natürlich extrem stolz auf die Auszeichnung», sagt Daniel Spühler, Leiter Veranstaltungen der Stadt Bülach. «Es gibt uns die Bestätigung, dass wir mit der Stadthalle ein gutes Produkt anbieten.»

Wegen der Corona-Pandemie erwartet Spühler die ersten grossen Anlässe wohl erst wieder im Oktober. «Es braucht eine gewisse Anlaufzeit und das Vertrauen der Organisatoren.» Muss ein Anlass nämlich abgesagt werden, sei der Aufwand enorm. Derzeit wird in der Stadthalle das Covid-Impfzentrum von Bülach betrieben. «Das ist eine gute Möglichkeit, die Zeit zu überbrücken. Aber wir freuen uns natürlich darauf, dass wieder Klänge aus der Halle tönen.»

S’Triibhuus in Steinmaur

Das Triibhuus hat Platz für bis zu 200 Gäste. Foto: PD

Die schönste Hochzeitslocation im Zürcher Unterland ist s’Triibhuus in Steinmaur. Der Garten und das Orchideenhaus sind aber nicht nur für die Feier danach gedacht: Selbst die Trauung kann unter freiem Himmel oder indoor stattfinden. Das Triibhuus bietet zudem einen Catering-Service mit Bioprodukten aus der Schweiz und dem eigenen Anbau an. Selbst ein Rahmenprogramm in Form einer Bauern-Olympiade mit Disziplinen wie Büchsenwerfen, Armbrustschiessen oder Mostkrug-Stossen ist möglich.

Zentrum Schluefweg in Kloten

Im Schluefweg finden regelmässig Generalversammlungen von Klotener Vereinen statt. Foto: PD

Das Konferenzzentrum im Klotener Schluefweg wurde zur besten Kongresslocation im Zürcher Unterland gewählt. Der grosse Stadtsaal sowie zwei Foyers und drei Sitzungszimmer machen es zu einem idealen Austragungsort für Konferenzen oder Firmenanlässe. Man sei stolz auf das Resultat, sagt Nadia Arnet, Mitarbeiterin für Öffentlichkeits- und Projektarbeit. «Die Resultate des Votings werden wir im Detail analysieren und daraus weitere Anstösse für Verbesserungen ableiten. Wir freuen uns, bestehende und neue Kunden in unseren Räumlichkeiten willkommen zu heissen.»

Geerlisburg in Kloten

Das Bäniker-Stübli im Restaurant Geerlisburg. Foto: PD

In der Kategorie «beste Genusslocations und Restaurants» erhielt das Restaurant Geerlisburg in Kloten die beste Bewertung unter den Unterländern. Das Restaurant, eingerichtet in einem 110 Jahre alten Haus, wird von Torsten Knopp geführt und ist bei schönem Wetter die ganze Woche über geöffnet. Neben dem Restaurantbetrieb hat das Geerlisburg auch Platz für Familienanlässe oder Seminare.

