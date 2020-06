Porträt Lindenhof Buchberg – Das sind die Betreiber der ältesten Besenbeiz der Schweiz Hinter dem Lindenhof Buchberg stehen Susanne und Markus Simmler. Was sie in Besenbeiz und Hofladen anbieten, kommt aus eigenem Betrieb oder der Region. Ursula Fehr

Susanne Simmler ist unter anderem für Besenbeiz und Hofladen auf dem Lindenhof Buchberg zuständig. Raisa Durandi

Wie gut, dass Buchberg die Postleitzahl 8454 hat – gemeinsam mit Schnaittenbach in Bayern, vor der Wende. Denn sonst wären diese beiden Ortschaften nicht Partnergemeinden geworden, und Markus Simmler hätte sich im Juni 2004 bei einem Besuch der Schaffhauser Buchberger in Schnaittenbach nicht in die 28-jährige Susanne verlieben können und umgekehrt. Jedenfalls zog Susanne, Arzthelferin der Unfallchirurgie, einige Monate später auf den Lindenhof. Unter grosser Anteilnahme ihrer Gemeinden wurde geheiratet, und einige Zeit später kamen Anna (heute 7-jährig) und David (5-jährig) auf die Welt.