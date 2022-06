Auswirkungen des EU-Entscheids – Das bedeutet das Verbrennerverbot für Autofahrer in der Schweiz Mit dem neuen Gesetz müssen Autohersteller in der EU ab 2035 auf umweltfreundliche Elektroantriebe umstellen. Wir beantworten die wichtigen Fragen zur neuen Vorschrift. Jon Mettler

Die EU will Neuwagen mit Verbrennungsmotor von den europäischen Strassen verbannen. Inwiefern ist die Schweiz betroffen? Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Was genau hat die Europäische Union entschieden?

Das EU-Parlament will den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbieten. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwoch in Strassburg dafür, dass Hersteller ab Mitte des nächsten Jahrzehnts nur noch Autos und Transporter auf den Markt bringen dürfen, die keine klimaschädlichen Treibhausgase ausstossen. Bevor eine solche Regelung in Kraft treten kann, muss sich das Parlament darüber noch mit den EU-Staaten einig werden.

Inwiefern ist die Schweiz vom EU-Verbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor betroffen?