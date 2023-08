Ende der Staatsgarantie – Das sind die Gründe der UBS und soviel hat die Schweiz verdient Die neue Megabank will die Hilfe des Bundes nicht weiter beanspruchen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Entscheid. Beatrice Bösiger Konrad Staehelin

Jetzt wird aufgeräumt: Blick auf UBS und CS in der Zürcher Innenstadt. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die UBS arbeitet für alle sichtbar am Ende der Credit Suisse. Arbeiter haben am US-Hauptsitz der CS an der New Yorker Madison Avenue die CS-Logos durch Schilder mit dem Schriftzug «Credit Suisse AG, a UBS Group company» ausgetauscht. Das soll aber bloss eine Übergangslösung sein, bald wird dort das UBS-Logo prangen, wie die «Financial Times» schreibt.

So weit wie in den globalen Finanzzentren ist man in der Schweiz noch nicht. Die UBS hat am Freitagmorgen jedoch bekannt gegeben, dass sie aus dem Garantievertrag mit der Schweizer Regierung aussteigt. Die Grossbank hatte für die Übernahme der CS Mitte März Hilfsinstrumente des Bundes eingefordert.

Der Ausstieg aus dem Vertrag bedeutet, dass die öffentliche Hand ein grosses Risiko losgeworden ist, wirft jedoch auch neue Fragen auf. Hier sind die Antworten darauf. (Lesen Sie hier unseren Kommentar zu den Entwicklungen am Freitag.)

Was genau hat die UBS aufgelöst?

Erstens hat die UBS die Liquiditätshilfe durch den Bund gekündigt. Es handelt sich dabei um den sogenannten PLB (steht für Public Liquidity Backstop), die der Bundesrat am 19. März per Notrecht eingeführt hatte. Dieser erlaubte es den damals noch nicht verschmolzenen Banken, maximal 100 Milliarden Franken an Geldern der Nationalbank zu beziehen. Der Bund bürgte dafür.

Die Liquiditätshilfe war nötig geworden, weil CS-Kundinnen und -Kunden nach einer Vertrauenskrise im März weltweit in einem noch nie gesehenen Tempo ihre Gelder abzogen. Es handelte sich dabei um einen der ersten digitalen Bankruns überhaupt.

Zudem verzichtet die UBS auf die Verlustgarantie, die ihr der Bundesrat zur Verfügung gestellt hat: Diese bezog sich auf risikoreiche Investitionen der CS im Umfang von rund 40 Milliarden Franken aus Geschäftsbereichen, welche die UBS nicht mehr weiterverfolgen will. (Lesen Sie hier unsere Berichterstattung zu den riskanten Anlagen.)

Angesichts des Zeitdrucks bei der Übernahme im März konnte die UBS nicht abschätzen, wie gross die Verlustrisiken im «Giftschrank» waren. Deswegen zeigte sich der Bundesrat bereit, bis zu 9 Milliarden Franken Verlust zu decken – allerdings erst, nachdem die UBS erste 5 Milliarden selbst geschultert hätte.

«Ab heute tragen der Bund und damit die Steuerzahlenden kein Risiko mehr», freute sich die verantwortliche Finanzministerin Karin Keller-Sutter vor den Medien.

Welche Instrumente bestehen weiter?

Neben dem PLB hat die UBS auch die Liquiditätshilfe mit der Abkürzung ELA+ (steht für zusätzliche Emergency Liquidity Assistance) an die Nationalbank zurückbezahlt. Diese hatte der Bundesrat ebenfalls per Notrecht eingeführt. Sie war jedoch nicht vom Bund besichert, sondern mit einem Konkursprivileg zugunsten der Nationalbank abgesichert.

Anders als für den Bund bestehen für die Nationalbank durch die Übernahme noch theoretische Risiken. Der Vertrag über die ELA+ hat nach wie vor Gültigkeit. Sprich, bei allfälligen Turbulenzen könnte die UBS hier erneut Liquidität im Umfang von maximal 100 Milliarden Franken beziehen.

Ebenfalls noch offen sind gewisse Teile der Finanzhilfen im Umfang von 50 Milliarden Franken, welche die Credit Suisse kurz vor dem Verlust ihrer Eigenständigkeit im Rahmen des sogenannten ELA-Instruments bezogen hatte. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Notrecht, dieses Instrument bestand schon vorher. Wie viel die UBS der Nationalbank noch schuldet, ist nicht bekannt.

Warum hat sich die UBS zu diesem Schritt entschieden?

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der simpelste ist, dass die Bank die Hilfen nicht mehr braucht. Seit der formellen Übernahme der CS am 12. Juni konnte die UBS die Risiken im «Giftschrank» unter die Lupe nehmen und Tests unterziehen, wie sich deren Wert in verschiedenen Szenarien entwickelt. Die Bank kam zum Schluss, dass der maximale Verlust nicht über 5 Milliarden Franken zu liegen kommen wird, sie die Verlustgarantie des Bundes also gar nicht ziehen muss.

Hinzu kommt, dass die Bereitstellung der Hilfen Geld kostet. Die Grossbank zahlte allein für den PLB jeden Tag, an dem er in Kraft war, Zehntausende Franken. Internationale Investoren bewerteten den Vertrag zudem negativ, da er der UBS auch gewisse Verpflichtungen auferlegt hat. Entsprechend stieg der Aktienkurs nach Bekanntgabe der Auflösung am Freitag um gut 4 Prozent.

Der jüngste Schritt hat aber auch einen politischen Hintergrund: In den letzten Wochen verdichteten sich die Anzeichen, dass die UBS-Spitze um Sergio Ermotti die Credit Suisse komplett integrieren will, also auch den Schweizer Teil. Ende August könnte die Entscheidung bekannt gegeben werden.

Rechtlich hätte die UBS diesen Schritt bereits vollziehen können. Es ist aber auch eine Image-Frage: Schluckt die UBS die CS Schweiz vollständig, leidet dieses. Denn ohne den Abbau von Tausenden von Arbeitsplätzen ist dieser Schritt wohl nicht möglich. Geniesst die UBS zu diesem Zeitpunkt noch Staatsgarantien, wäre das noch schlechter für die Reputation.

Wie fallen die Reaktionen in der Politik aus?

«Die Ablösung der Bundeshilfe ist ein Befreiungsschlag für die UBS», sagt Gerhard Pfister, Präsident der Mitte-Partei. «Jetzt ist die Option einer selbstständigen Credit Suisse definitiv vom Tisch.» Pfister betont aber auch: «Unabhängig davon, was die UBS jetzt vorhat: Es ist wichtig, festzustellen, dass nicht UBS-Manager schuld daran sind, dass die Marke Credit Suisse verschwindet, sondern deren alte Chefs.»

Es war FDP-Präsident Thierry Burkart, der nach der Notrettung der CS eine Abspaltung des Schweizer Teils forderte. Nachdem dieses Szenario nun deutlich unwahrscheinlicher geworden ist, sagt er: «Die UBS trägt trotz allem eine gesamtwirtschaftliche Verantwortung. Die Verantwortlichen der Bank haben unseren Appell zur Kenntnis genommen und wissen, dass ihr Verhalten in Zukunft Einfluss auf eine allfällige Regulierung des Sektors haben wird.»

Wie streng eine allfällige Regulierung der Banken ausfallen wird, ist noch unklar. Allgemein wollen die Beteiligten erst einmal die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen abwarten. Neben einer vom Bundesrat eingesetzten Expertengruppe, die sich mit der geltenden «Too big to fail»-Regulierung beschäftigt, nimmt demnächst auch eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) ihre Arbeit zum Ende der CS auf. Die Ergebnisse beider Untersuchungen sollen nächstes Jahr veröffentlicht werden.

«Ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen der UBS nicht auf dem Mond leben, sondern bei ihren Entscheidungen ein politisches Umfeld berücksichtigen müssen», sagt Finanzministerin Karin Keller-Sutter am Freitag vor den Medien. Sie bestätigte aber auch, dass die Politik keinen direkten Einfluss auf die Geschäftspraktiken der UBS hat. «Die UBS ist jetzt eine private Firma in der Finanzindustrie.»

Zumindest ein Zwischenziel ist erreicht: Bundesrätin Keller-Sutter spricht am Freitagmorgen zu den Medien. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Wie viel haben Bund und Nationalbank an der Hilfe verdient?

Zum Höhepunkt direkt nach Bekanntgabe der Notübernahme Mitte März hatten UBS und CS über die verschiedenen Instrumente 168 Milliarden Franken Liquiditätshilfe bezogen. Seither haben sie ihre Schulden abgebaut. Der Bund hat über verschiedene Prämien und Zinsen für sein Risiko 200 Millionen Franken eingenommen. Die Summe wird sich nicht weiter erhöhen.

Die Einnahmen der Nationalbank dagegen belaufen sich auf ein Vielfaches und könnten noch anwachsen. Aus ihrem letzten Zwischenbericht lässt sich herauslesen, dass sie im ersten Halbjahr über verschiedene Darlehen 940 Millionen Franken eingenommen hatte. Davon stammten etwa 40 Millionen aus den neu anfallenden Zinsen für noch nicht zurückbezahlte Covid-Unternehmenskredite. Für den Rest ist die Grossbankenrettung verantwortlich.

Einen Einfluss auf die Ausschüttungspolitik der Nationalbank hat das aber nicht: Diese hat im zweiten Quartal einen Verlust von 13 Milliarden Franken geschrieben. Auf das ganze Jahr gesehen müsste sie laut Fachpersonen einen Gewinn von gegen 50 Milliarden Franken schreiben, um die Haushalte von Bund und Kantonen zu unterstützen.

Beatrice Bösiger ist seit 2023 bei Tamedia. Schwerpunktmässig beschäftigt sie sich als Wirtschaftsredaktorin mit Themen rund um den Finanzplatz. Zuvor war sie bei der «Finanz und Wirtschaft» und davor mehrere Jahre als Korrespondentin in Moskau tätig, von wo aus sie über das gesamte Gebiet der ehemaligen Sowjetunion berichtete. Mehr Infos @bea_bee Konrad Staehelin ist Bundeshauskorrespondent für die Wirtschaftsredaktion. Daneben schreibt der studierte Politologe über das Dossier Luftfahrt. Er arbeitet seit 2020 bei Tamedia. Mehr Infos @KStaeh

