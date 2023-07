Gastro in Regensdorf – Das sind die Gründe für die Schliessung des Restaurants Mövenpick Das Restaurant Mövenpick ist seit elf Monaten zu. Es hat nach drei Jahren Corona-Pause im Sommer 2022 mit neuem Konzept eröffnet. Es kamen weniger Gäste als erwartet. Anna Bérard

Wann und mit welchem Konzept das Mövenpick-Restaurant wieder öffnet, ist derzeit noch unbekannt. Foto: Raisa Durandi

Ein würziges Tatar in der Gartenwirtschaft. Wer das Restaurant Mövenpick in Regensdorf sucht, wird in die Trattoria Ciao verwiesen, das zweite Restaurant im Hotel beim Einkaufszentrum. Das ursprüngliche Hotelrestaurant ist geschlossen. Wann es wieder öffnet und mit welchem Konzept, ist nicht bekannt.