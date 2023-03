Spurensuche im Topmanagement – Das sind die Haupt­verantwortlichen im Drama der Credit Suisse Am Untergang der zweitgrössten Schweizer Bank hat eine Reihe von prominenten Managern teil. Die Tragödie begann schon sehr früh. Isabel Strassheim

Der Hauptverantwortliche für den Niedergang: Urs Rohner war zehn Jahre lang Verwaltungsratspräsident bei der CS, davor war er Chefjurist. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Wer ist schuld am Niedergang der Credit Suisse? Die Spurensuche im Topmanagement reicht bis weit in die Vergangenheit zurück und beginnt in den 70er-Jahren. Die meisten Akteure im Untergangsdrama der Credit Suisse konnten sich schadlos halten. Ein historischer Überblick:

Rainer E. Gut

Rainer E. Gut bei der Präsentation seiner Biografie «Die kritische Grösse», 2007. Foto: Sibylle Meier

Mit ihm begannen der Einstieg der Credit Suisse ins Investmentbanking an der Wallstreet und die Etablierung einer Risikokultur samt hohen Boni: Rainer E. Gut wurde 1977 Chef der damaligen Schweizerischen Kreditanstalt. Schon ein Jahr später unterzeichnete er einen Kooperationsvertrag mit der First Boston.

In den 1980er-Jahren erzielte die Investmentbank mit der Beratung bei Börsengängen oder mit Analyse und Handel mit Wertpapieren hohe Renditen. Die Credit Suisse First Boston (CSFB), wie sie ab 1988 hiess, soll die höchsten Saläre für Banker gezahlt haben.

Als es an der Wallstreet zu Gerüchten kam, die CSFB habe sich mit wertlosen Anleihen verspekuliert, musste die Credit Suisse 2 Milliarden Franken einschiessen, um Bilanz und Vertrauen zu retten. Als späterer Verwaltungsratspräsident hatte Gut noch den Kauf der US-Investmentbank Donaldson, Lufkin & Jenrette für 20 Milliarden Franken mit eingefädelt. Damit wurde die CS zur weltweiten Nummer eins beim Geschäft mit hochverzinslichen Produkten wie auch bei Firmenübernahmen und Fusionen. Gut verliess 2000 die Bank, bis heute ist der 90-Jährige ihr Ehrenpräsident.

Walter Kielholz

Walter Kielholz: Er war 15 Jahre lang im Verwaltungsrat der Bank. Foto: Eddy Risch (Keystone)

Unter dem Titel «Walter Kielholz’ Vermächtnis» führt die NZZ nach der Übernahme der CS durch die UBS eine Reihe von rapportierten Vorwürfen gegen Kielholz auf: Während seiner Zeit im Verwaltungsrat der Bank von 1999 bis 2014 stürzte der Aktienkurs um mehr als 40 Prozent ab.

Der heute 72-Jährige habe sich nicht richtig um die CS kümmern können, weil er zugleich Chef des Rückversicherers Swiss Re gewesen sei, lautet ein weiterer Vorwurf. Als Kielholz den Vorsitz des CS-Verwaltungsrats übernahm, gab er seine Position als Chef der Swiss Re jedoch auf.

Was sich in den 15 Kielholz-Jahren bei der Credit Suisse jedoch etablierte und in der NZZ nicht genannt wird, ist etwas anderes: Sie hat zwischen 2000 und 2008 reichen US-Amerikanern geholfen, mittels Scheinfirmen und ausländischer Konten Steuern zu hinterziehen, wie es in der US-Klageschrift heisst. Auch soll sie falsche Formulare bei der US-Steuerbehörde eingereicht haben. Die USA ermittelten seit 2011 gegen die Bank, 2014 kommt es zu einem Vergleich mit einer Rekordbusse von 2,8 Milliarden Dollar.

Bereits 2012 hatte die Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) die CS gerügt: Sie habe «ihre Pflichten beim Erfassen, Begrenzen und Überwachen von Risiken im Zusammenhang mit dem US-Geschäft schwer verletzt». Was die Finma rügt: Das Riskmanagement funktioniert nicht. Was fairerweise gesagt werden muss: Kielholz war 2009 als CS-Präsident zurückgetreten, er war jedoch noch im Verwaltungsrat geblieben und hätte als langjähriges Mitglied handeln müssen.

Brady Dougan

Mit Schwurhand vor dem US-Senat: Brady Dougan. Foto: Saul Loeb (AFP)

Der US-Amerikaner kam von der Credit Suisse First Boston und wurde 2007 zum Chef der gesamten Gruppe. Ein Foto von ihm hat sich ins kollektive Gedächtnis der Schweiz eingebrannt: Mit erhobener Schwurhand steht Brady Dougan vor dem Senat, um zum US-Steuerstreit auszusagen. Die Bank bekannte sich schuldig. Dougan wies jedoch jede persönliche Verantwortung von sich und erklärte, vom fehlbaren Verhalten seiner Bankberater nichts gewusst zu haben. In den Medien war von «uneinsichtigen Managern» die Rede.

Dougan erlangte zudem fragwürdige Bekanntheit durch sein Gehalt: 2010 kassierte er knapp 90 Millionen Franken: 18 Millionen für das vorangegangene Geschäftsjahr sowie 71 Millionen aus einem Incentive-Plan, der auf CS-Präsident Kielholz zurückging. Immerhin räumte Kielholz 2013 dann ein, dies sei ein Fehler gewesen. Heute lebt der 63-jährige Dougan in New York, wo er eine Online-Investmentbank gegründet hat.

Urs Rohner

Unter seiner Präsidentschaft sackte die Aktie auf 10 Franken: Urs Rohner. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Der ehemalige Chefjurist wurde 2012 mit lediglich 90 Prozent der Stimmen zum Präsidenten der Bank gewählt. In seinen zehn Jahren an der Spitze des Verwaltungsrates ging es mit der Bank an der Börse bachab: Die Aktie sank von 35 auf 10 Franken. Grund ist eine nicht endende Reihe von Skandalen (unter anderem der Staatsbankrott von Moçambique infolge von Krediten der Credit Suisse sowie Riesenverluste nach den Pleiten des US-Hedgefonds Archegos und der Greensill Bank). Der heute 63-jährige Rohner selbst hielt sich schadlos: Er bekam in seiner Zeit als Präsident rund 42 Millionen Franken.

Tidjane Thiam

Tidjane Thiam trat wegen der Spionageaffäre zurück. Foto: Dominic Steinmann (Keystone)

Tidjane Thiam trat 2015 als CS-Chef und Aufräumer an. Die Bank schrieb einen Verlust von rund 3 Milliarden Franken – zum Teil wegen Sonderabschreibern auf die Investmentbank Donaldson, Lufkin & Jenrette (dem Zukauf noch unter Rainer E. Gut) im Umfang von 3,8 Milliarden Franken. Zunächst kürzt sich Thiam den Bonus. Als im Folgejahr ein erneuter Milliardenverlust anfällt, erhöht er sich dann jedoch das Salär deutlich. Infolge der Spionageaffäre tritt Thiam 2020 zurück. Die Bank hatte ihren Ex-Mitarbeiter Iqbal Khan beschatten lassen. Der 60-jährige Thiam hat heute einige Mandate inne, unter anderem sitzt er in der Finanzkommission des Internationalen Olympischen Komitees.

Thomas Gottstein

Milliardenbussen seien «Teil des Spiels»: Thomas Gottstein. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Nach Tidjane Thiams Abgang rückt 2020 Thomas Gottstein als CS-Chef nach, zuvor hatte er das Schweiz-Geschäft geleitet. Öffentlich verspricht Gottstein einen Kulturwandel. Hinter geschlossenen Türen jedoch sagt er, die Bank habe kein Kulturproblem: Die wiederkehrenden Milliardenbussen infolge von Skandalen nennt Gottstein «Teil des Geschäftsmodells» und «Teil des Spiels». Nach einem desaströsen Quartalsergebnis tritt Gottstein 2022 ab und gibt hierfür «gesundheitliche und private Gründe» an. Was der 59-Jährige heute macht, ist nicht bekannt.

Severin Schwan

Roche-Chef Severin Schwan hatte im CS-Verwaltungsrat entscheidende Funktionen. Foto: Urs Jaudas

Auch dem ehemaligen Roche-Chef und heutigen Präsidenten des Pharmakonzerns kommt eine besondere Rolle bei der CS zu. Roche hatte traditionell einen Vertreter im Gremium der Bank. Gedacht war dies, um sich einen Überblick über die Wirtschaftslage zu verschaffen, das Bankgeschäft selbst galt als einfach.

Severin Schwan war von 2014 bis 2022 im CS-Verwaltungsrat und damit fast eines der längstgedienten Mitglieder. Und dazu noch eines der wichtigsten: Er sass im Risiko- und Nominierungsausschuss und war Vizepräsident und Lead Independent Director mit der Aufgabe, den Präsidenten zu überwachen. Doch über Schwans acht lange Jahre im Verwaltungsrat versagte das Risikomanagement, der Finma zufolge verstiess es «in schwerer Weise» gegen die aufsichtsrechtlichen Pflichten. Zudem trug Schwan Präsident Urs Rohner mit, auch als die Bank immer näher an den Abgrund geriet. Inzwischen ist Roche nicht mehr im CS-Verwaltungsrat, stattdessen sitzt seit 2022 Roche-Chefjuristin Claudia Böckstiegel im UBS-Verwaltungsrat.

Axel Lehmann

Der letzte Präsident der Credit Suisse: Axel Lehmann (links) bei der Medienkonferenz zur Übernahme der Bank mit UBS-Präsident Colm Kelleher. Foto: Fabrice Coffrine (AFP)

Der ehemalige UBS-Banker Axel Lehmann tritt im Januar 2022 als CS-Präsident an. Weder gelingt ihm eine überzeugende Strategie, um die Kosten und das Vertrauen in die Bank wiederherzustellen. Noch glückt ihm die Kommunikation, was für eine Bank in Schieflage fatal ist. Nach Gerüchten über Probleme mit der Liquidität hatten Kunden im Herbst 2022 Geld abgezogen. Am 1. Dezember erklärte Lehmann in einem Interview mit der «Financial Times», die Geldabflüsse seien «völlig abgeflacht», hätten sich «teilweise umgekehrt». Dies aber war falsch, im Februar ermittelte die Finanzmarktaufsicht deswegen.

Isabel Strassheim ist seit 2019 Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Sie berichtet aus Basel vor allem über die Pharma- und Chemiebranche. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.