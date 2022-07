Amtsantritt am 1. Juli – Das sind die Neuen in den Gemeindepräsidien Elf Gemeindepräsidenten und zwei Gemeindepräsidentinnen treten am 1. Juli ihr neues Amt in der Region an. Im «Zürcher Unterländer» stellt sie sich kurz vor. Martina Macias

Die 13 neuen Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten werden künftig die Belange der Region mitbestimmen. Foto: PD

Rebekka Bernhardsgrütter Derungs wird neue Gemeindepräsidentin von Embrach. Sie löst Erhard Büchi (FDP) ab. Foto: PD

«Bereits im Vorfeld zum Amtsantritt hat sich meine Agenda spürbar mit Terminen gefüllt. Zunächst wird es darum gehen, dass sich der Gemeinderat in der neuen Zusammensetzung organisiert. Grosse Herausforderungen der nächsten Legislatur liegen in den Bereichen Verkehr, Gesundheit, Energie und Gesellschaftspolitik. Wichtige Projekte wie der Neubau Werkhof und die Erweiterung des Gemeindehauses befinden sich in der Umsetzung. Persönlich freue ich mich auf spannende Begegnungen und auf ein konstruktives Zusammenarbeiten.»