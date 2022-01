Via Website zu den Leuten – Das sind die Neujahrsbotschaften aus den Unterländer Gemeinden Auf sieben Websites von Gemeinden im Zürcher Unterland gibt es Neujahrsbotschaften. Die Längen: sehr unterschiedlich. Der gemeinsame Nenner: Corona. Martin Liebrich

Mark Eberli sendet seine Neujahrsbotschaft aus dem Rathaus Bülach. Screenshot: www.buelach.ch

Neujahrsansprachen werden in den Gemeinden gewöhnlich in einem feierlichen Rahmen gehalten. Mit anschliessenden Apérohäppchen und einem Glas zum gemeinsamen Anstossen auf das neue Jahr. Corona unterbricht diese Tradition, und die Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Gemeinden weichen aufs Internet aus. In den Bezirken Bülach und Dielsdorf sind bis jetzt auf 7 von 44 Websites Neujahrsbotschaften zu finden: Bülach, Dällikon, Embrach, Freienstein Teufen, Kloten, Oberglatt und Niederhasli setzen auf den digitalen Kanal. Mehr werden möglicherweise noch folgen – etwa über Gemeindeblätter, gedruckt und online, die noch nicht erschienen sind.