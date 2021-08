Samsung-Smartphones und -Smartwatches – Das sind die neusten Galaxys Mehrere Falt-Handys und Smartwatches hat das südkoreanische Unternehmen heute vorgestellt. Wir zeigen die Neuheiten und wagen eine erste Einordnung. Rafael Zeier

Kaum ein Technik-Produkt der letzten Jahre ist so umstritten wie Falt-Handys. Fortschrittsturbos feiern sie als Triumph der Technik, Realisten halten sie für zu teuer und instabil, und Skeptiker sehen in biegbaren Bildschirmen eine schreckliche Fehlentwicklung.

Fest steht: Es ist noch ein langer Weg, bis Falt-Handys mit herkömmlichen Smartphones konkurrieren oder sie gar ablösen können. Aber Jahr für Jahr kommt man diesem Ziel näher. Vor allem auch, weil Samsung alles daransetzt, dieser Technik zum Durchbruch zu verhelfen.

Dass Samsung auch ein grosser Bildschirmhersteller ist und mit dieser Technik dereinst viel Geld verdienen möchte und dass das Unternehmen in den letzten Jahren im Hochpreissegment wenig glücklich agierte und im Duell mit Apple verlockendere Premium-Produkte braucht, dürfte in der Konzernzentrale in Seoul ausgesprochen motivierend gewirkt haben.