Abstimmungen und Wahlen – Das sind die Resultate aus der Region +++ Heute finden in den Gemeinden des Zürcher Unterlandes diverse Sachabstimmungen und Wahlen statt. An dieser Stelle halten wir Sie stets auf dem Laufenden +++ Michael Caplazi LIVE

Der heutige Abstimmungssonntag steht zwar im Zeichen der nationalen Vorlagen (Begrenzungsinitiative, Jagdgesetz, etc.). Allerdings finden daneben in vielen Gemeinden des Unterlandes auch kommunale Abstimmungen und Wahlen statt. So zum Beispiel:

In Regensdorf geht es um die Sanierung des Schulhauses Chrüzacher sowie um eine Kreditbewillungung (95 Millionen) für den Verkehrsinfrastrukturausbau Bahnhof Nord.

Dietlikon: Kredit für die Erweiterung der Verbindung für den Fuss- und Veloverkehr im Gebiet Faisswiesen.

Bülach und die Kreisgemeinden stimmen über eine Einzelinitiative zur Auflösung der Sekundarschulgemeinde Bülach. Zudem geht es um die Beiträge für das Stadtblatt.

Embrach: Abstimmung Neubau Werkhof.

In Bachenbülach, Glattfelden, Höri, Schleinikon und Hüttikon kommt es zu Ersatzwahlen in den Gemeinderat.

In Kloten wird über die Volksinitiative "Wohnen für alle" sowie über eine Erhöhung der finanziellen Beteiligung an der Stiftung Sporthalle Kloten abgestimmt. Ausserdem wird ein neues Mitglied für den Stadtrat gewählt.

Hinzu kommen diverse kleinere Vorlagen in mehreren Gemeinden.