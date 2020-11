Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

«Rössli» in Bülach neu auf der Liste – Das sind die Unterländer Gault-Millau-Gewinner 2021 Mit dem «Rössli» in Bülach hat Gault Millau ein neues Feinschmeckerrestaurant in der Region entdeckt. Aufgestiegen ist auch das Wirtshus zum Wyberg in Teufen. Sharon Saameli

Das Wirtshus zum Wyberg in Teufen hat heuer einen Punkt dazugewonnen. Archivfoto: David Baer

Gault Millau hat am Montagmittag die neuen Restauranttests publiziert. «Koch des Jahres 2021» ist Stefan Heilemann, der den Gästen im Restaurant des «Widder Hotels» im Stadtzentrum von Zürich eine Kombination aus heimischer Küche und individuellen asiatischen Noten bietet. Die Preisverleihung und die Bekanntgabe aller Preisträger im Ranking des Gastronomieführers erfolgten in diesem Jahr im Rahmen eines Online-Events unter dem Motto «Best of Gault Millau 2021», das von Chefredaktor Urs Heller gemeinsam mit dem TV-Moderator Sven Epiney geleitet wurde.