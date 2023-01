Gewaltorgie in Berlin – «Das sind einige Idioten, die alle in Sippenhaft nehmen» Nach Ausschreitungen in der Neujahrsnacht wird über die Herkunft der Täter diskutiert. Denn nach Aussagen vieler Einsatzkräfte wurden sie vor allem von jungen Männern mit Migrationshintergrund attackiert. Jan Heidtmann aus Berlin

41 Polizisten und 15 Feuerwehrleute wurden in Berlin bei Krawallen verletzt: Attacken und Strassenblockaden in Berlin. Foto: Screenshot SRF

Am Tag drei nach dem Jahreswechsel wird noch immer Bilanz gezogen, so massiv waren die Ausschreitungen in der Neujahrsnacht in Berlin. 41 Polizisten und 15 Feuerwehrleute wurden dabei verletzt. Insgesamt wurden 160 Menschen festgenommen, wegen Brandstiftung, wegen Verstössen gegen das Sprengstoffgesetz oder wegen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte. Der allergrösste Teil der Täter seien junge Männer gewesen. Und sofort wieder kam die Frage auf, ob diese brutalen Attacken auf Vertreter des Staats ihren Ursprung nicht auch in einer gescheiterten Integrationspolitik der Stadt hätten.