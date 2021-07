Routen und Tipps – Das sind Zürichs beste Anstiege für Velofans Sie heissen «The Wall» oder «Legends of Power»: Diese 10 asphaltierten Rampen müssen Radler kennen. Steigung, Distanz und Bestzeiten im Überblick Pia Andrée Wertheimer

Diese Aussicht will verdient sein: Das Panorama von der Alp Scheidegg in Wald. Foto: Priska Ketterer (Regiosuisse)

Die kleinen Anstiege stehen oft im Schatten der Alpenpässe. Zu Unrecht. Denn sie stählen die Waden, stärken das Herz – und rüsten die Radler so für ihre Heldentaten an den grossen Klassikern oder für lange Ferien-Ausfahrten. Zehn Vorschläge, wo sich Velofahrer im Kanton Zürich fit machen können – inklusive Bestzeiten, die es zu schlagen gilt.

Bruechegg: Wer den schafft, muss keinen Alpenpass fürchten

Die Zapfenstrasse führt nur in eine Richtung: Den Sternenberg hoch! Fotos: Pia Wertheimer Die kurze und deftige Rampe versteckt sich hinter einer Spitzkehre. 1 / 2

Die Auffahrt über Bauma nach Sternenberg ist ein bekannter Klassiker, der sicherlich die Beine fordert. Doch sie ist nichts gegen jenen Aufstieg, den kaum ein Radfahrer kennt. Er führt quasi von hinten zum bekannten Zürcher Oberländer Ort. Erst geht es das sanft ansteigende Steinenbachtal hoch – perfekt fürs Aufwärmen. Vorbei am letzten Wegweiser nach Sternenberg geht es immer tiefer ins Tal.

Das Kletterfest beginnt dort, wo die Zapfenstrasse rechts abzweigt und anderthalb Kilometer hoch führt, mit einer durchschnittlichen Steigung von fast 12 Prozent. Und just, wenn die Beine der Velofahrerin zu brennen beginnen, kommt das Filetstück. Versteckt hinter einer Spitzkehre wartet eine 150 Meter lange Rampe mit einer Durchschnittssteigung von 20,9 Prozent, einige Abschnitte sind satte 27 Prozent steil – an diesen Passagen ist entweder viel Kraft oder gutes Gleichgewicht gefragt. Wer hier raufkommt, fürchtet keinen Alpenpass mehr.

Ort: Bauma

Distanz: 150 Meter

Steigung: 20,9 Prozent

Bestzeiten: Männer 0:55 Minuten; Frauen: 1:51 Minuten

Mannenrainstrasse: Perfekt für Intervalle

An der Flanke des Bachtels führt die Mannenrainstrasse hoch. Fotos: Pia Wertheimer Die Steigung ist ein Crescendo und wird zum Schluss richtig knackig. Blickt die Radlerin zurück, weiss sie, was sie geleistet hat. 1 / 3

Diese Rampe ist perfekt für Intervalltrainings. Die Steigung hat es in sich und ist ein Crescendo. Denn: Der mit rund 30 Prozent steilste Abschnitt ist die Schlusskurve, kurz bevor die Radlerin die Höhenstrasse erreicht. Diese führt eben der Bachtelflanke entlang zum Gasthof Hasenstrick.

Biegt die Fahrerin dort rechts ab, kann sie noch eine kurze Verschnaufpause bergab geniessen, bevor sie wieder auf die Rampe der Mannenrainstrasse gelangt. Und los gehts! Wer das fünf bis sechs Mal schafft, hat sich definitiv einen Coupe auf der Hasenstrick-Terrasse verdient.

Ort: Dürnten

Distanz: 300 Meter

Steigung: 18,6 Prozent

Bestzeiten: Männer 1:10 Minuten; Frauen: 2:21 Minuten

«Legends of Power»: Raus aus dem Loch

Steil geht es hoch – und plötzlich ist die Aussicht da. Fotos: Pia Wertheimer Diese Rampe ist die Vorspeise – danach wirds nochmals streng. 1 / 2

Sihlbrugg ist für Velofahrer kein gemütlicher Ort: Eine viel befahrene Verkehrsachse, ein Kreisel mit unübersichtlichem Regime, Lastwagen, gestresste Autofahrer. Schnell von da weg und gleichzeitig zu einem guten Training kommt der Radler, indem er den Kreisel Richtung Hirzel verlässt und in die alte Zugerstrasse einbiegt.

Doch wehe, er lässt sich vom anfangs eher leichten Anstieg täuschen. Das Motto dieses Weges lautet nämlich: mit jeder Kurve noch ein bisschen steiler. Es heisst also gut einteilen, sonst werden die 410 Meter zur halben Ewigkeit. Vielleicht trägt dieser Wegabschnitt deshalb auf der Sportplattform Strava den Namen «Legends of Power».

Ort: Sihlbrugg

Distanz: 410 Meter

Steigung: 16 Prozent

Bestzeiten: Männer 1:42 Minuten; Frauen: 2:24 Minuten

«The Wall»: Mentaltraining inklusive

So sieht «die Wand» von oben aus – und das ist nur der Anfang. Fotos: Pia Wertheimer Kurz vor dem letzten Abschnitt locken zwei Abzweigungen mit deutlich weniger steilen Routen. 1 / 2

Eschentürli – klingt niedlich, oder etwa nicht? Niedlich, passt aber zu dieser Strasse in Horgenberg wie die Faust aufs Auge. Unter Velofahrern nennt man sie «The Wall» – und das hat seinen guten Grund. In der Hügellandschaft auf dem Plateau ob Horgen sucht diese Rampe nämlich ihresgleichen.

Der Radler erhält auf diesem Anstieg quasi en passant auch gleich ein Mentaltraining verpasst: Ungefähr in der Mitte der Steigung durchfährt er eine Kreuzung, wo sich links wie auch rechts Alternativrouten anbieten. Beide Optionen sind bedeutend weniger steil als «The Wall» – und damit äusserst verlockend.

Ort: Horgenberg

Distanz: 300 Meter

Steigung: 14,3 Prozent

Bestzeiten: Männer 0:54 Minuten; Frauen: 1:25 Minuten

Alp Scheidegg: Die Königsmacherin

Die erste Rampe zur Alp Scheidegg hat es bereits in sich. Beim Parkplatz Wolfsgrube kann der Radler kurz atmen. Foto: Pia Wertheimer Nach der letzten Kehre, die den Hügel umrundet, offenbart sich der Fahrerin die «brutale» Realität. Foto: Priska Ketterer (Regiosuisse) Oben angelangt, macht sich bei der Radlerin ein majestätisches Gefühl breit. Foto: Pia Wertheimer 1 / 3

Für die Radlerin steht fest: Die schönste Anfahrt zur Alp Scheidegg startet in Gibswil. Sie erstreckt sich durch Hügellandschaften bergan und bereitet die Muckis auf den kommenden Kraftakt vor. Im Weiler Hüebli geht es dann langsam zur Sache. Und mit durchschnittlich fast 16 Prozent Steigung auf den letzten zwei Kilometern bietet die Rampe der Scheidegg die perfekten Bedingungen für ein Wiegetritt-Training.

Trügerisch ist die zweitletzte Kurve, wo sich die ahnungslose Fahrerin endlich oben wähnt. Doch am Ende der Kehre konfrontiert sie die Scheidegg mit der «brutalen» Realität: Der finale Abschnitt ist happige 20 Prozent steil.

Die Alp Scheidegg ist das Ungemütlichste, was der Kanton an asphaltierter Steigung zu bieten hat. Sie ist aber gleichzeitig die Königsmacherin und belohnt die Kletterer mit einem majestätischen Ausblick und dem erhabenen Gefühl, das einem die Welt zu Füssen liegt.

Wer dann noch nicht genug hat, flitzt runter und nimmt auf halbem Weg beim Parkplatz Wolfsgrube die Abzweigung nach links, wo es zur Poo-Alp hochgeht: die kleine Schwester der Scheidegg.

Ort: Hüebli (Wald)

Distanz: 3,09 Kilometer

Steigung: 13,5 Prozent

Bestzeiten: Männer 12:53 Minuten; Frauen: 19:34 Minuten

Kyburg: Perfekt im Sommer

Der historische «Startbogen» führt über die Töss zur Rampe. Foto: Pia Wertheimer Die Rampe führt zur Kurve führt zur Rampe und so weiter… Foto: Pia Wertheimer Sind die Pflastersteine in Sichtweite, ist der Aufstieg bald geschafft. Foto: Monica Schneider 1 / 3

Diese Steigung beginnt historisch und endet ebenso. Der «Startbogen» ist eine schmucke Holzbrücke, die die beiden Ufer der Töss verbindet. Von dort aus geht es gleich zur Sache: Rampe, Kurve, Rampe, Kurve – und steil ist dabei Programm. Nach etwa 700 Metern erhält die Fahrerin eine kurze Verschnaufpause, bevor die letzten 300 Meter sie nochmals richtig fordern.

Diese Steigung eignet sich besonders für das Sommertraining, denn der Aufstieg führt mehrheitlich durch den Wald. Gekocht wird die Fahrerin dort also höchstens durch die Anstrengung. Wer oben ankommt, sollte nach links ins Dorf abbiegen – trotz Pflastersteinen. Denn: Nur wenige Meter weiter erhebt sich die stattliche Kyburg. Eine Augenweide.

Ort: Winterthur-Sennhof

Distanz: 1,28 Kilometer

Steigung: 10,3 Prozent

Bestzeiten: Männer 4:16 Minuten; Frauen: 5:51 Minuten

Hexentanz: Wo auch der Anlauf zählt

Die Anfahrt zum Steilstück hat die optimale Neigung, um richtig Dampf zu machen. Fotos: Pia Wertheimer Kurz vor der Kuppe nochmals kräftig treten – und schon ist frau oben. 1 / 2

«Steiler Berg» und «tiefer Abgrund», dies ist über den Anstieg am Hexentanz in Stäfa in den Geschichtsbüchern nachzulesen. Der Hohlweg ist sagenumwoben: Dort soll der Wind einst das Heu zerzaust haben, als hätten Hexen darin getanzt.

Heute tanzen dort die Herzen der Radfahrerinnen. Denn die Steigung der Strasse vom Stäfner Weiler Mutzmalen zur Hügelkuppe hoch lässt sie gerade noch Schwung holen. Der kleinste Gang ist hier kein Thema, und wer richtig Dampf macht, kommt trotz einer durchschnittlichen Steigung von 10 Prozent sogar ganz ohne ihn aus. Ein gutes Gefühl!

Ort: Stäfa

Distanz: 330 Meter

Steigung: 10,1 Prozent

Bestzeiten: Männer 0:37 Minuten; Frauen: 1:02 Minuten

Obere Dorfstrasse: Für die schnellen Angriffe

Ein Blick zurück nach getaner Arbeit lohnt sich. Fotos: Pia Wertheimer Hinter dieser letzten Kurve gehts nochmals zur Sache. Hoch und noch höher führt die Strasse zwischen Obstbäumen und Reben. 1 / 3

Fährt man von Rapperswil auf der Hombrechtikerstrasse Richtung Zürich, bietet sich die perfekte Gelegenheit, um unerwartete Angriffe zu trainieren. Denn erst muss der Radler scharf rechts in die Obere Dorfstrasse abbiegen und verliert so markant an Tempo. Es heisst dann also voll in die Pedalen treten, um die Anhöhe zu bodigen. Wer nicht vorher schon einige Gänge runtergeschaltet hat, dürfte sich verfluchen. Denn: Die Rampe zur Haarnadelkurve hat eine Steigung von fast 12 Prozent.

Im gleichen Stil geht es weiter, zwischen Rebstöcken zur nächsten Kurve, wo es kurz flacher wird. Wer dort noch Saft hat, tut gut daran, hier keine Pause einzulegen, sondern gleich im Schuss zu bleiben. Kaum sind nämlich rechts und links die Häuser passiert, geht es nochmals zünftig zur Sache. Oben angelangt, unbedingt anhalten und sich einen Blick auf den Zürichsee gönnen, es lohnt sich.

Ort: Hombrechtikon

Distanz: 510 Meter

Steigung: 9 Prozent

Bestzeiten: Männer 1:15 Minuten; Frauen: 2:08 Minuten

Bläsihof: Einteilen von Vorteil

Die ersten Kurven bilden die steilsten Abschnitte dieser Steigung. Fotos: Pia Wertheimer Oben und unten deutlich gekennzeichnet: Die Prozente des Gefälls beziehungsweise des Anstiegs. 1 / 2

Wer von Winterthur kommend auf die Bläsihofstrasse einbiegt, weiss, worauf er sich einlässt: «17 Prozent Steigung» warnt ein Verkehrsschild. Was manche abschreckt, motiviert den Trainierenden. Auf diesem Anstieg ist der Strassenbelag derzeit so fein, dass es kaum am Rollwiderstand liegt, sollte die Radlerin absteigen müssen.

Zwar sind die ersten zwei Kurven auch die steilsten Abschnitte, trotzdem lohnt es sich an dieser Rampe, die Kräfte einzuteilen. Wer diese Kunst nicht beherrscht, wird es bitter bereuen, sobald die Strasse aus dem Wald führt und klarmacht, wie weit es noch zur Kuppe ist.

Ort: Lindau

Distanz: 1,27 Kilometer

Steigung: 8,9 Prozent

Bestzeiten: Männer 3:44 Minuten; Frauen: 4:34 Minuten

«Alpe d’Hueb»: Das Revier des Profis

Diese Serpentinen «gehören» Radprofi Stefan Küng. Fotos: Pia Wertheimer Wer auf Zeit fährt, darf sich vom Anblick des Schlosses nicht beirren lassen. 1 / 2

Kein Geringerer als Profi-Radfahrer Stefan Küng hält an diesem Anstieg die Bestzeit. Die Hueb ist sein Revier, und das macht er auf der Sportplattform Strava deutlich, indem er seine Bestzeitfahrt mit dem Vermerk #dhuebghörtmir versah. Ein Fakt, der sich seit Mai 2017 nicht geändert hat.

Auch wer kleinere Brötchen backt als Küng, hat an der Hueb seine Freude: Die kleinen Serpentinen sind ein Amuse-Bouche für Passfahrer, und so trägt der Anstieg unter Radlern den Namen «Alpe d’Hueb» in Anlehnung an die legendäre Alpe d’Huez.

Doch aufgepasst, wer auf Zeit fährt, sollte sich von einer überraschenden Kulisse nicht beirren lassen: Nach dem ersten Anstieg taucht rechter Hand unerwartet das Schloss Wart auf. Ein märchenhafter Anblick, der der Fahrerin keine Wahl lässt: anhalten, staunen.

Ort: Neftenbach

Distanz: 2,39 Kilometer

Steigung: 8,8 Prozent

Bestzeiten: Männer 6:25 Minuten; Frauen: 9:04 Minuten

