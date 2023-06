Neuer Chefunterhändler fürs EU-Dossier – Das spektakuläre Comeback von Alexandre Fasel Vor zwei Jahren wurde der Spitzendiplomat vom Aussendepartement kaltgestellt. Nun überträgt ihm Bundesrat Cassis die ganze Aussenpolitik inklusive EU-Dossier. Wie ist so eine Wende möglich? Markus Häfliger

Sein Comeback provozierte am Mittwoch unter altgedienten Diplomaten Spott: Alexandre Fasel soll ab dem 1. September die Sondierungs­gespräche mit Brüssel zu Ende führen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Ist Alexandre Fasel bloss eine Notlösung, weil sonst niemand den Job bei Ignazio Cassis wollte? Oder ist er die Trumpfkarte, die sich der Aussenminister bis heute aufgespart hat? Und wird Alexandre Fasel nun vielleicht sogar jener diplomatische Superman, der endlich den Durchbruch im EU-Dossier schafft – eine Aufgabe, an der vor ihm fünf (!) Staatssekretärinnen und Staatssekretäre in Serie gescheitert sind?

Sicher ist bereits heute: Fasels Ernennung zum neuen Chefdiplomaten ist ein erstaunliches Comeback.

Am Mittwoch wurde der 62-jährige Freiburger vom Gesamtbundesrat zum Staatssekretär im Aussendepartement (EDA) ernannt. In dieser Funktion wird Fasel Herr über 170 Auslandvertretungen und aussenpolitischer Hauptberater des Aussenministers. Erstaunlich ist dieser Karriereschritt, weil das gleiche Aussendepartement den gleichen Alexandre Fasel noch vor gut zweieinhalb Jahren aufs Abstellgleis gestellt hat.

Bester Schweizer Brexit-Kenner

Fasel war damals Botschafter in London und hatte die Brexit-Wirren aus nächster Nähe verfolgt. Manche Beobachter in Bern dachten darum, mit seiner Erfahrung könnte Fasel der Schweiz auch im vertrackten EU-Dossier von Nutzen sein. Und tatsächlich bewarb sich Fasel 2020 für den frei werdenden Botschafterposten bei der EU in Brüssel.

Zuletzt in Genf als Sonderbeauftragter für Wissenschafts­diplomatie tätig: Alexandre Fasel bei einer Privataudienz im Buckingham Palace während seiner Zeit als Schweizer Botschafter in London. Foto: Imago

Im EDA-internen Auswahlverfahren – damals noch unter Staatssekretär Roberto Balzaretti – setzte Fasel sich durch. Doch dann kam es zum grossen Knall in der Europapolitik: Im Oktober 2020 setzte Aussenminister Cassis Balzaretti ab und machte Livia Leu zur neuen Chefunterhändlerin. Diese wollte nicht Fasel in Brüssel, sondern Botschafterin Rita Adam, die sich im ersten Durchgang gar nicht beworben hatte.

Fasel wiederum wollte das EDA nach Kairo schicken, was damals im diplomatischen Korps für erhebliche Misstöne sorgte – noch verstärkt durch die Tatsache, dass Cassis in einer Bundesratssitzung fälschlicherweise behauptete, Fasel habe seine Versetzung nach Kairo selber gewünscht.

Doch Fasel lehnte den Posten in Kairo ab – und wurde schliesslich zum Sonderbeauftragten für Wissenschaftsdiplomatie in Genf ernannt, ein Job, den es zuvor nicht gegeben hatte. Und nun also, nur zweieinhalb Jahre später, wird Fasel nicht nur Botschafter bei der EU – sondern gleich Chef über das ganze EU-Dossier.

Spott im Aussendepartement

Diese Kehrtwende provozierte am Mittwoch unter altgedienten Diplomaten im Departement auch einigen Spott und böse Sprüche. Einer meinte, nachdem Cassis 2020 in der Europapolitik Tabula rasa gemacht habe, müsse nun doch wieder die alte Garde die Kohlen aus dem Feuer holen.

Alexandre Fasel folgt im Amt direkt auf Livia Leu, die ihr Amt als Staatssekretärin nach zweieinhalb Jahren und mitten in den laufenden Sondierungs­gesprächen mit der EU abgibt. Leu wird neue Botschafterin in Berlin.

Fasel soll ab dem 1. September, wenn er sein Amt offiziell antritt, auch die Sondierungs­gespräche mit Brüssel zu Ende führen. Diese Gespräche sollen, so hofft Cassis, dereinst in ein umfassendes neues Vertragspaket mit der EU münden. Cassis spricht bereits von den «Bilateralen Verträgen III».

«Ich bin genügend Bergler, um zu wissen, dass der stetige Schritt am weitesten führt.» Alexandre Fasel, neuer Chefunterhändler fürs EU-Dossier

Das EDA hatte die Stelle als Staatssekretär öffentlich ausgeschrieben. Es gab Bewerbungen, doch von Fasel war keine darunter: Er liess sich bitten. Cassis sagte, er selber habe Fasel schliesslich angefragt, weil ihn die vorliegenden Bewerbungen nicht überzeugt hätten. In den letzten zwei Jahren, als Fasel das neue Feld der Wissenschaftsdiplomatie aufbaute, habe er eng mit dem Freiburger zusammengearbeitet und ihn schätzen gelernt, so Cassis.

Dass Fasel mit seinen 62 Jahren bereits auf das Rentenalter zusteuert, ist laut Cassis kein Nachteil, im Gegenteil. In Fasels künftiger Funktion sei es wichtig, «dass man die Welt spürt und lesen kann», sagte Cassis. «Dafür braucht es auch eine gewisse Erfahrung.»

Der Formel-1-Diplomat

Erfahrung hat Fasel zweifellos. Aufgewachsen ist er in Düdingen, im deutschsprachigen Teil des Kantons Freiburg. Er studierte Recht in Freiburg und in Oxford. Politisch steht er der Mitte-Partei nahe, in den 1990er-Jahren war er persönlicher Mitarbeiter von Aussenminister Flavio Cotti. Als Diplomat war er unter anderem in Kanada und Australien stationiert, später war er Botschafter bei der UNO in Genf und ab 2017 in London.

Anfang der Nullerjahre verliess Fasel das EDA für mehrere Jahre. Er war bei der Credit Suisse Chef des Formel-1-Sponsorings und damit zuständig für das damalige Schweizer Team Sauber-Petronas. In seiner Jugend hatte Fasel selber Runden auf der Rennstrecke von Magny-Cours gedreht.

Ob sich seine Liebe fürs hohe Tempo auch in der Europapolitik, wo das Land seit rund zehn Jahren nicht vom Fleck kommt, zeigen werde, fragte ein Journalist am Mittwoch. Fasels Antwort: «Ich bin auch genügend Bergler, um zu wissen, dass der stetige Schritt am weitesten führt.»

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

