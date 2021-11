Champions League live – YB hält gut mit und belohnt sich mit einem Tor

45+2' Pause

Gut. Das wars für den Moment. Wir haben ein ganz gutes Spiel gesehen, kein herausragendes, aber es ist etwas los im Wankdorf-Stadion. Duvan Zapata traf für die Gäste früh zur Führung, was YB etwas aus dem Konzept brachte. Es brauchte also eine Standard-Situation, um den Ausgleich zu schaffen. Siebatcheu traf nach einem Aebischer-Eckball per Kopf zum 1:1. Die Young Boys zeigen hier einen ansprechenden Auftritt. Das macht Lust auf mehr. Also, bis gleich!