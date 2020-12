Coronavirus – Das Spital Bülach kann kurzfristig etwas aufatmen Die Situation am Spital Bülach hat sich nach den Weihnachtsfeiertagen etwas beruhigt. Aktuell werden 14 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. Sharon Saameli

Auf der Intensivstation des Spitals Bülach ist es derzeit etwas ruhiger. Archivfoto: Leo Wyden

Kurz vor den Feiertagen zeichnete das Spital Bülach ein drastisches Bild. Aufgrund fehlender Kapazitäten auf der Intensivstation komme es zur Triagierung nach Schweregrad; Patientinnen und Patienten würden vom Notfall nach Hause entlassen, obwohl sie zu einem anderen Zeitpunkt stationär aufgenommen worden wären; Rettungsdienste müssen mehrere Spitäler anfahren, um einen Platz zu finden; und viele Mitarbeitende seien in Isolation oder Quarantäne, ihre Krankheitsverläufe teilweise schwer.

Inzwischen scheint es, dass die Ärzte und Pflegerinnen etwas aufatmen können. Aktuell sind 14 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, im Bülacher Spital in Behandlung, davon vier auf der Intensivpflegestation. Vor zwei Wochen waren es noch 19 Corona-Patientinnen und -Patienten, ebenfalls deren vier in Intensivpflege.