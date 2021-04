«Neuanfang notwendig» – Das Spital Bülach sucht nun doch einen neuen Chefarzt Innere Medizin Nic Zerkiebel, der im Herbst 2020 aus dem Spital Bülach entlassen wurde, kehrt definitiv nicht zu seiner ursprünglichen Position als Chefarzt zurück. Sharon Saameli

Ein Neuanfang auch für die Stelle des Chefarztes Innere Medizin ist in den Augen des Verwaltungsrats notwendig. Foto: Balz Murer

In einer Medienmitteilung vom Dienstagvormittag hält der Ende März neu gewählte Verwaltungsrat des Spitals Bülach fest, dass die Stelle Chefarzt Innere Medizin ausgeschrieben werde. Der Rekrutierungsprozess starte per sofort. Das überrascht – viele aus dem Umfeld des Spitals hatten gehofft, dass Nic Zerkiebel die Stelle wieder besetzen könnte.

Nic Zerkiebel ist im Herbst 2020 per sofort freigestellt worden. Die genauen Gründe sind wegen einer Stillschweigevereinbarung und aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte nie kommuniziert worden. Offenbar hatte sich Zerkiebel aber für die Abteilung Neonatologie eingesetzt, die gemäss den Plänen der damaligen Spitalleitung hätte redimensioniert werden sollen. Auf Zerkiebels Entlassung folgten zahlreiche offene Briefe und gar eine Demonstration. Seither ist am Spital Bülach viel passiert – unter anderem ist der Verwaltungsrat neu gewählt worden. Mit diesem Neuanfang verbanden viele inner- und ausserhalb des Regionalspitals die Hoffnung, dass Nic Zerkiebel nicht nur rehabilitiert würde, sondern letztlich seinen Posten auch wieder einnehmen könnte. Bis dahin übernahm Bernd Yuen, stellvertretender Chefarzt Innere Medizin, interimistisch.