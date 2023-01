Modellpflege – Das Sportcoupé wird noch sportlicher BMW hat die 8er-Reihe sanft überarbeitet. Äusserlich wird das in drei Karosserievarianten erhältliche Modell athletischer, bei den Motoren bleibt alles wie gehabt. Dave Schneider

Der 8er schaut jetzt etwas grimmiger, die Kühlergrill-Niere ist jetzt beleuchtet. Foto: BMW

Wie alle grossen Hersteller setzt auch BMW immer stärker auf den Elektroantrieb. Doch es gibt Modelle im Portefeuille der Bayern, die vom neuen Trend nichts wissen wollen, zumindest noch nicht. Ganz oben steht der 8er: Sportlicher Gran Turismo, viertüriges Luxuscoupé oder schnittiges Edelcabrio – die Baureihe steht für die Leidenschaft am Autofahren. Oder, in BMW-Sprache, die Freude am Fahren. Nun wurde die Baureihe sanft überarbeitet, inklusive des vor Leistung strotzenden Topmodells M8.

Die Design-Überarbeitung der 8er-Familie fällt im üblichen Rahmen aus: Front- und Heckschürze, Seitenschweller und Leuchteinheiten wurden leicht modifiziert und auf einen noch sportlicheren Look getrimmt – das M-Sportpaket ist nun bei allen Modellversionen serienmässig. Ein weiteres neues Feature ist schon von weitem erkennbar: Der Kühlergrill in der markentypischen Nierenform ist nun serienmässig als «Iconic Glow» ausgeführt. Bedeutet: Sie ist hinterleuchtet. Wem das zu dick aufgetragen ist, kann die «Wasserfallbeleuchtung», wie der Hersteller es nennt, jederzeit ausschalten. Vier neue Aussenfarben mit den schillernden Namen «Skyscraper Grau metallic», «San Remo Grün metallic», «M Portimao Blau metallic» und «BMW Individual Frozen Tansanit Blue metallic» sorgen für noch mehr Individualisierungsspielraum. Neue Felgen runden die Überarbeitung des Exterieurs ab.

Auch im Innenraum wurde renoviert – allerdings sehr sanft. Ins Auge fällt der vergrösserte Screen: Die Bildschirmdiagonale des Infotainmentsystems wuchs von 10,25 auf 12,3 Zoll. Darüber hinaus sind die 6-Zylinder-Modellvarianten nun ebenfalls mit Multifunktionssitzen ausgestattet, die bisher nur im BMW M850i xDrive Coupé erhältlich waren.

Kunstvolles Sondermodell

Nichts geändert hat sich beim Motorenangebot. Los geht es mit dem 840i, der von einem 3-Liter-Reihen-6-Zylinder-Benziner mit 245 kW / 333 PS Leistung und 500 Nm Drehmoment angetrieben wird und ab 133’500 Franken erhältlich ist. Darüber rangiert der M850i mit einem 4,4 Liter grossen V8-Benziner mit 390 kW / 530 PS und 750 Nm, der ab 165’200 Franken kostet. Die Dieselvariante 840d wird von einem 3-Liter-Reihensechser mit 250 kW / 340 PS und 700 Nm befeuert – diese Motorisierung wird von einem 48-Volt-Mildhybridsystem unterstützt und ist ab 137’100 Franken zu haben. Die angegebenen Preise beziehen sich auf die Coupé-Variante. Alle Motorversionen sind mit einem 8-Gang-Steptronic-Getriebe und Allradantrieb ausgestattet. Darüber thront der M8 Competition, der aus dem 4,4-Liter-V8-Biturbomotor 460 kW / 625 PS und 750 Nm kitzelt.

Im Zuge der Modellüberarbeitung hat BMW ausserdem ein spezielles Sondermodell für den 8er angekündigt, das in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Künstler Jeff Koons entstand. Viel verraten die Bayern noch nicht, klar ist nur: Es basiert auf dem BMW 850i xDrive Gran Coupé und wird eine mehrschichtige Lackierung in elf Farben, feinstes Leder und eine eingravierte Signatur des Künstlers bieten. Mit dem limitierten Editionsmodell feiert die BMW Group ihr 50-jähriges Bestehen des weltweiten Kulturengagements. Ab wann und zu welchem Preis das Sondermodell erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt. Jeff Koons und BMW verbindet eine vor mehr als einem Jahrzehnt geschlossene Partnerschaft. Der Amerikaner gestaltete bereits 2010 das M3 GT2 Art Car, das am 24-Stunden-Rennen von Le Mans eingesetzt wurde.

Auch das Topmodell M8 Competition (hier das Cabrio) wird optisch noch sportlicher. Foto: BMW

