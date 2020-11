Zeitreise – Das Städtchen Eglisau im Jahr 1946 Ein Blick ins Bildarchiv zeigt: Die Rheinpromenade in Eglisau hat sich im Laufe der letzten 75 Jahre nur minim verändert. Flavio Zwahlen

Die Rheinpromenade in Eglisau (links) ist ihrem Aussehen bis heute treu geblieben. Foto: ETH-Bildarchiv

Während in anderen Unterländer Gemeinden in den vergangenen sieben Jahrzehnten ganze Industriequartiere und riesige Wohngebiete aufgebaut wurden, blieb in Eglisau vieles beim Alten. Klar hat sich das Städtchen am Rhein auch weiterentwickelt. So lebten etwa zum Zeitpunkt, als das Foto aufgenommen wurde, gerade mal rund 1600 Personen im Dorf. Heute sind es bereits mehr als 5300 Bewohnerinnen und Bewohner. Trotzdem hat sich der Dorfkern, sprich die Rheinpromenade, in den vergangenen 75 Jahren – zumindest baulich – fast nicht verändert.

Auf der rechten Uferseite wurde inzwischen ein Hafen gebaut. Foto: Leo Wyden

Der grösste Unterschied zwischen den beiden Bildern sind wohl die Schiffe. Auf der gegenüberliegenden Seite der Eglisauer Promenade ist ein Hafen entstanden. Die insgesamt 236 Liegeplätze sind äusserst begehrt und dazu nicht ganz günstig. Bereits ein Platz auf der Warteliste kostet 150 Franken. Hinzu kommen dann Mietkosten von 400 Franken pro Saison. Benützer, die den gesetzlichen Wohnsitz nicht in der politischen Gemeinde Eglisau haben, entrichten einen Zuschlag von zehn Prozent. Im Rheinstädtchen befinden sich aktuell 227 Personen auf der Warteliste. Manche von ihnen müssen sich noch bis zu 30 Jahre gedulden, ehe sie einen Bootsplatz erhalten.