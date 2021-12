Ereignisse und Anekdoten – Das stand vor 100 Jahren in dieser Zeitung

4. Dezember 1921

Das geht gar nicht

Zürich – Vom Obergericht ist ein Witwe, die in ihrer Zürcher Wohnung eine Absteige für Liebespärchen unterhielt und in den letzten Jahre selbst Frauenzimmer verkuppelte und daraus Gewinne zog, zu acht Monaten Arbeitshaus und 3000 Franken Busse verurteilt worden.

Die ersten Veganer

Wissenschaft – Der Physiologe kann für die Entbehrlichkeit des Hühnereis auch kulturgeschichtliche Belege vorbringen, da viele Naturvölker das Ei ganz verschmähen. So betrachtet man in Westafrika das Milchtrinken und Eieressen als schmutzige Gewohnheit.

Der Pinsel ruht nicht

Inserat – Die Arbeitslosigkeit droht sich auch in unserem Berufe breit zu machen und es könnte so viel Not gelindert werden, wenn Sie uns ihre Aufträge schon jetzt und nicht erst im Winter geben würden. Malermeisterverband Zürcher Unterland.