Der Leiter von SRF Meteo, Thomas Bucheli, hat sich öffentlich für Fehlprognosen entschuldigt. Foto: Oscar Alessio (SRF)

Es ist doch sehr ungewöhnlich, dass Meteorologen sich für falsche Temperaturprognosen in populären Feriendestinationen, namentlich im Mittelmeerraum, entschuldigen. Und wenn es dann noch der Chef von SRF Meteo, Thomas Bucheli, zur besten Sendezeit tut, dann wird die Sache zu einem öffentlichen Ereignis, das aus der Perspektive der rechtskonservativen Wochenzeitung «Weltwoche» sogar politische Züge annimmt. Sie warf dem öffentlich-rechtlichen Sender vor, extrem hohe Temperaturen vorherzusagen, um die Klimadebatte anzufeuern. Wir zeigen auf, warum keine Absicht hinter den zu hohen Temperaturen sein kann und warum Wettervorhersagen zwar immer besser werden, aber keine exakte Wissenschaft sein können.



Welche Daten verwendet SRF Meteo für globale Wetterprognosen?

SRF Meteo arbeitet für seine Welt­wetter­prognosen mit der St. Galler Firma Meteomatics zusammen. Die Daten stammen aus den Modellen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wetterprognosen (ECMWF), die derzeit zu den besten weltweit gehören. Dazu kommen Modelldaten des amerikanischen Wetterdienstes GFS und Daten verschiedener nationaler Wetterdienste.

Was machen diese Modelle?

Sie bilden den Zustand der Atmosphäre über einen bestimmten Zeitraum mithilfe mathematischer Gleichungen ab. Dabei wird ein dreidimensionales Gitternetz über den Globus gelegt und für jeden einzelnen Gitterpunkt eine Prognose erstellt. Die Computermodelle werden mit Messdaten von Satelliten und vom weltweiten Bodenmessnetz «gefüttert»: Temperatur, Bodenwind, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit. «Die Qualität dieser Modelle ist unter anderem abhängig von der Menge und Qualität an Satellitendaten, die zur Verfügung stehen», sagt Marco Stoll von Meteo Schweiz.

Damit kann das globale Wetter in der höheren Atmosphäre sehr genau abgebildet werden. Die Wettervorhersage auf der Erdoberfläche ist jedoch eine Herausforderung: Die Topografie, die unterschiedliche Beschaffenheit des Bodens oder der Wechsel zwischen Wasser, Wäldern, Äckern und Siedlungen führen zu unterschiedlichen Umweltbedingungen. Die heutigen globalen Wettermodelle machen Wettervorhersagen für einzelne Gitterpunkte, die zwischen 10 und 15 Kilometer auseinanderliegen. Lokale Gegebenheiten werden bei dieser Maschenbreite nur beschränkt abgebildet. Das heisst: Will man eine flächendeckende Prognose machen, gibt es Millionen Punkte auf der Erde, die zwischen den Gitterpunkten liegen. Deshalb gibt es bei Prognosen wie zum Beispiel zur Temperatur vielerorts grosse Unsicherheiten.

Gibt es ein Beispiel?

Ein gutes Beispiel ist der Flughafen Los Angeles, der direkt am Meer liegt. Das Modell muss für den Flughafen den kühlenden Effekt des Meeres stärker gewichten als für die Stadt Los Angeles. Das kann offensichtlich bei Hitzeperioden zu überhöhten Temperaturprognosen führen, weil das Meer bei extremen Bedingungen einen kleineren Einfluss hat. So meldete gestern SRF Meteo: Die Analysen der letzten Wochen hätten ergeben, dass Fehlprognosen vor allem Küstenorte oder Inseln betrafen. Das heisst: Ein Teil der Modelldaten betrifft Punkte über Wasser, wo grundsätzlich tiefere Temperaturen vorherrschen als an Land und diese kaum einen Tagesgang aufweisen. Da diese Werte im Modell auch einen Einfluss haben auf die Landwerte, gibt es für Punkte zum Beispiel auf Inseln sehr unpräzise Prognosen bei starker Sonneneinstrahlung. Diese Erkenntnis soll nun bereits für die nächsten Prognosen verwendet werden. Es gibt aber auch andere Faktoren, die einen Einfluss auf Fehlprognosen – gerade in Hitzeperioden – haben können, etwa die Bodenfeuchte. Dazu gibt es wenig Daten, sie variiert ständig und ist nur aufwendig zu messen. Fehlprognosen, wie sie SRF Meteo passierten, seien durchaus möglich, sagt Marco Stoll von Meteo Schweiz.

Wie können die Vorhersagen verbessert werden?

Auch der nationale Wetterdienst Meteo Schweiz greift auf Modelldaten des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wetterprognosen zu. Er macht aber ausschliesslich Wetterprognosen für die Schweiz. Dafür hat Meteo Schweiz seine eigenen Modelle entwickelt, für kurz- und mittelfristige Prognosen. Die Modelle haben eine räumliche Auflösung von einem bis zwei Kilometer, sie gehören zu den weltweit höchstaufgelösten operationellen Vorhersagemodellen. Das genügt jedoch nicht für präzise Wetterprognosen in der Schweiz.

Meteo Schweiz macht deshalb eine Nachkorrektur. Meteorologe Marco Stoll vergleicht es mit dem Bild des Bogenschützen, der seine Schusstechnik ständig verfeinert, indem er Faktoren wie zum Beispiel den Wind miteinberechnet. Die Meteorologen machen das, indem sie die Daten der modellierten Wetterprognosen mit den aktuellen und historischen Messwerten von Messstationen vergleichen. Das ist in der Schweiz besonders vorteilhaft: Heute gibt es zahlreiche Stationen mit Messreihen von mehr als 50 bis 60 Jahren. In der Schweiz ist das Messnetz von Meteo Schweiz im internationalen Vergleich besonders dicht. Wetterdaten werden automatisch alle zehn Minuten erfasst. Der Vergleich der Modelldaten mit den realen Beobachtungen hilft, systematische Fehler zu entdecken und mithilfe von statistischen Verfahren Korrekturen vorzunehmen. «So kann man wenigstens grobe Fehlprognosen ein Stück weit korrigieren», sagt Marco Stoll.

Ein Meteorologe studiert Wetterdaten in der Zentrale von Meteo Schweiz am Flughafen Kloten. Foto: Sabina Bobst

Aber auch hier gibt es einen Haken: «Statistische Korrekturen kann man nur dort machen, wo man Messwerte hat.» Aber um letztlich für jeden beliebigen Ort in der Schweiz absolut genaue Prognosen zu machen, ist auch in der Schweiz das Messnetz zu wenig dicht. Wer ein häufiger Benutzer von Wetterapps ist, hat sicher bemerkt, dass zum Beispiel im alpinen Raum die Vorhersagen bereits innert weniger Kilometer Distanz unterschiedlich präzis sein können. Zusammengefasst: Die Stärke der Wettermodelle ist, flächendeckend Wetterprognosen mit entsprechenden Unsicherheiten zu machen, mithilfe der Statistik der Messdaten können die Vorhersagen für einzelne Standorte um die Messstation optimiert werden.

Warum wendet SRF Meteo dieses Verfahren nicht an?

Für die Wetterprognosen in der Schweiz werde dieses Verfahren auch angewendet, sagt Thomas Bucheli von SRF Meteo. Aber für das Weltwetter gebe es eine Güterabwägung. Die Beschaffung von zusätzlichen Bodenmessdaten und die Verarbeitung seien aufwendig und kostspielig. Zudem gebe es viel zu wenige Messstationen weltweit, um den Vorteil einer statistischen Nachkorrektur auch wirklich auszunutzen. «Wir versuchen zusammen mit unserer Partnerfirma die Modelle so zu verbessern, dass eine gute Vorhersage auch dort möglich ist, wo es keine Wetterstation gibt», sagt Bucheli. Und dies sei doch in vielen Flecken der Welt der Fall, auch in den meisten Innenstädten.

Was kann man aus der Wetterdebatte lernen?

Die Meteorologen haben in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht bei der Vorhersage. Und mit den neuen europäischen Wettersatelliten der dritten Generation, die in den nächsten Jahren in Betrieb gehen sollen, sollten die Vorhersagen weiter verbessert werden. Doch nach wie vor ist es nicht möglich, für jeden Punkt auf der Welt und auch in der Schweiz eine absolut präzise Wettervorhersage zu machen. Und das wird vorläufig auch so bleiben. Und wenn ein aufgeregter Tourist eine viel tiefere Temperatur misst, als die Wetter-App angibt, so muss er sich bewusst sein: Sein Standort entspricht nicht unbedingt jenem Gitterpunkt, für den das Modell die Daten errechnet hat. Und: Auch wenn in den gängigen Wetter-Apps die Postleitzahl der Ortschaft eingegeben werden kann und das Handy sofort eine Prognose präsentiert: Auch da kann die Wetterstation weit entfernt vom gewünschten Ort sein, und die Daten beruhen dann letztlich auf Modellen, die je nach Standort mehr oder weniger Unsicherheiten aufweisen. Die Wetter-Apps suggerieren insofern eine Präzision, die es so nicht geben kann.



