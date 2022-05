Topthemen für Landsgemeinde – Das steht in Kloten zuoberst auf der Wunschliste Die beliebtesten Vorschläge für ein attraktiveres Kloten sind auserkoren. Am 11. Juni wird auf dem Stadtplatz darüber abgestimmt, welche drei Ideen Startkapital erhalten. Christian Wüthrich

Sie haben bei der 3. Klotener Landsgemeinde 2019 ihren Vorschlag für ein Jugendfestival erfolgreich «verkaufen» können und dafür am meisten Stimmen des Publikums auf dem Stadtplatz erhalten. Archivfoto: Sibylle Meier

Zwischen «kaum beachtet» und «viel geklickt» liegen mehrere Hundert Stimmen. Dabei geht es um eine Art Beliebtheitsskala von Themen, Bedürfnissen, Angeboten, Freizeitoptionen und vielem mehr, was Kloten (noch) fehlt und man sich in der bald 21’000 Einwohner zählenden Stadt wünschen würde. Die Motivation, sich einzubringen, erklärt sich mit der Preissumme von insgesamt 20’000 Franken, die für die beliebtesten drei Ideen in Aussicht gestellt werden.

Seit Anfang Mai durfte also während fast dreier Wochen ganz Kloten abstimmen – also auch jene, die noch nie ein Stimmcouvert bekommen, geschweige denn etwas mit Politik, Parteien und Parlament am Hut haben. Das nannte sich in diesem Fall «voten», ging nur online, und zwar auf der Website des von der Stadt grosszügig unterstützten Vereins Landsgemeinde Kloten.

Gokarts in der Poleposition

Nun ist das Online-Voting beendet, und die Hitliste der beliebtesten Ideen für eine attraktivere Stadt steht. Auf dem ersten Platz gelandet ist eine Gokart-Strecke für die Flughafenstadt. Sie hat mit 820 Stimmen den grössten Zuspruch erhalten. Auf dem zweiten Platz erscheint die Idee «Wandgemälde für Kloten» (727), gefolgt vom Vorschlag «Kostenlose öffentliche Toilette auf dem Spielplatz» (620).

Die ganze Wunschliste Infos einblenden Das sind die Resultate des Online-Votings zur Vorselektion der Themen der 4. Landsgemeinde von Kloten. 1. Gokart-Strecke (820 Stimmen)

2. Wandgemälde für Kloten (727)

3. Kostenlose öffentliche Toilette auf dem Spielplatz (620)

4. Bushaltestellen mit Sonnenkollektoren (615)

5. Jugi 8302 – Zeit für ein Makeover! (600)

6. Licht und Schrauben im selbst gebauten Quartiertreff (598)

7. Beleuchtung Finnenbahn Hardwald (592)

8. Bäume pflanzen (565)

­­­__________________________

9. Wiener Café (558)

10. Autokino in Kloten (295)



11. Ein neuer Blick auf Kloten (249)

12. Klotener Brockenhaus (231)

13. Spielplatz für Eltern und Kinder (227)

14. Wandmalerei im Bahnhof Kloten (203)

15. Öffentliches WC im Zentrum Schluefweg (wie am Stadtplatz) (197)

16. Indoor-Spielplatz/Trampolino (193)

17. Fit für die Schule! (184)

18. Unverpackt-Laden (177)

19. Hundespielplatz und Hundewiese (170)

20. Solarcar-Port-Ladestationen für Elektroautos (169)



21. Abfalleimerprojekt (155)

22. Strassenmusikfestival Kloten (138)

23. Natürlicher Spazierweg für alle (136)

24. Feuerkunst: Kulturzentrum für alle (131)

25. Einladender Spazierweg am Altbach (130)

26. Panoramatafel beim vorderen Radar auf dem Holberg (130)

27. Regenbogen-Velowege (127)

28. Mehrwegsystem für Klotener Anlässe (109)

29. Haus der Fotografie (103)

30. Ländercafé (101)



31. Bücherstation (100)

32. Flugzeugmuseum (88)

33. Filmfestival (81)

34. Art Walk Kloten (72)

35. Kinder-Open-Air (66)

36. MuKi-Schwimmunterricht (59)

37. Eifach Mönsch (53)

38. Month dedicated to art (46)

Insgesamt wurden 38 Ideen eingereicht. Die beliebtesten acht Vorschläge werden nun an der eigentlichen Hauptveranstaltung – der Klotener Landsgemeinde – am 11. Juni auf dem Stadtplatz näher vorgestellt. Der Event wird im Stil der direktdemokratischen Volksversammlungen durchgeführt, so, wie man das sonst nur noch in den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Glarus kennt.

An der Landsgemeinde auf dem Klotener Stadtplatz wird über acht Ideen beraten und danach abgestimmt. Für den letzten Durchgang gehts – anders als in Glarus und Appenzell – an der Urne vorbei, wie hier letztmals geschehen im Frühling 2019. Archivfoto: Sibylle Meier

Welche drei Vorschläge letztlich die von der Stadt gestiftete Preissumme bekommen werden, entscheidet das anwesende Volk in gut drei Wochen auf dem Stadtplatz. Das Zwischenergebnis nach dem Voting könnte je nach Mobilisierung von Unterstützenden, Realisierungschancen der Projekte und Überzeugungskünsten der Initiantinnen und Initianten also durchaus noch einmal auf den Kopf gestellt werden. Dem Siegerprojekt winken jedenfalls 10’000 Franken, der zweitplatzierten Idee 6000 Franken, und für den Vorschlag mit den drittmeisten Stimmen gibts 4000 Franken.

Demokratiepreis fürs Klotener Engagement

In Kloten haben bislang drei moderne Landsgemeinden à la Züribiet stattgefunden. Letztmals vor drei Jahren, als das Organisationsteam gar den Demokratiepreis der Neuen Helvetischen Gesellschaft entgegennehmen durfte. Das erklärte Ziel des Vereins Landsgemeinde Kloten ist es denn auch, Identität zu schaffen, die einheimische Bevölkerung in Alltagsprojekte zu involvieren, zum Mitmachen zu animieren, zu integrieren und somit eine lebenswertere Stadt zu schaffen.

