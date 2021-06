Standort Unterland – Das Sterben der Bankfilialen geht weiter Filialschliessungen seien zeitgemäss, seit der Pandemie sowieso – sagen die Banken. Auch das Unterland ist vom Abbau betroffen. Jana Arnold

Im Mai kündigte die Zürcher Kantonalbank die neueste Schliessung dieser Filiale in Rümlang an. Foto: Balz Murer

Mai 2020: «Einige ZKB-Filialen öffnen nie mehr». August desselben Jahres: «Credit Suisse baut um: 37 Filialen weg». Januar 2021: «UBS schliesst jede fünfte Filiale». Schlagzeilen wie diese gab es im letzten Jahr zuhauf. Die Pandemie habe die Digitalisierung und damit auch den Trend der Filialschliessungen weiter beschleunigt, hiess es. Davon lassen sich jedoch nicht alle Unternehmen gleichermassen mitreissen – das Filialnetz im Unterland ist von Bank zu Bank sehr unterschiedlich.

Sie setzen auf physische Präsenz

Den Spitzenplatz bei der Filialdichte im Unterland belegt die Raiffeisenbank mit neun Standorten. Darauf folgt die ZKB, die noch mit sieben Filialen vertreten ist. Vor einigen Jahren hätte das Ranking noch anders ausgesehen: Bei der Raiffeisen waren seit 2015 die Standorte Buchberg und Eglisau von Schliessungen betroffen. Die ZKB machte im gleichen Zeitraum die Filialen in Niederhasli, Niederglatt, Glattbrugg und Embrach zu. Spätestens Ende 2022 geht es auch dem Standort Rümlang an den Kragen. «Mit den Schliessungen reagiert die Bank auf die abnehmende Frequenz der Kundinnen und Kunden an physischen Standorten und die gleichzeitige Zunahme der Selbstbedienung über digitale Kanäle», gibt ZKB-Mediensprecherin Livia Caluori Auskunft. Corona habe diese Trends noch weiter verstärkt.