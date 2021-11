Nach #MeToo-Vorwürfen – Das Tennis-Gesicht Chinas ist spurlos verschwunden Von der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai fehlt seit ihren Missbrauchsvorwürfen gegen den Ex-Vizepremier jede Spur. Nun schaltete sich die Frauentour ein. Simon Graf

Während Jahren das Gesicht des chinesischen Tennis: Peng Shuai gewann zwei Grand-Slam-Titel im Doppel. Foto: AFP

Es waren verzweifelte Worte, die Peng Shuai in ihrem offenen Brief an Zhang Gaoli richtete, den Ex-Vizepremierminister Chinas, den sie des sexuellen Missbrauchs bezichtigte: «Auch wenn es so ist, als ob ich mit einem Ei an einen Stein schlagen würde oder um meine Selbstzerstörung werbe wie eine Motte, die in die Flamme fliegt: Ich werde die Wahrheit über dich berichten.» Das war am 2. November, vor knapp zwei Wochen.

Der Post Pengs auf dem Mikroblogging-Dienst Weibo wurde von der chinesischen Zensurmaschinerie innert 30 Minuten gelöscht, lebte aber weiter auf westlichen sozialen Medien und ging um die Welt. Die 35-Jährige, einst die Nummer 14 im Einzel und zweifache Grand-Slam-Siegerin im Doppel, war die Erste, die es wagte, einen ranghohen Politiker Chinas öffentlich anzuklagen. Das warf hohe Wellen.