Ritz-Carlton-Resort in Zermatt – Das teuerste Hotel der Schweiz Für über 200 Millionen Franken baut Mario Julen das erste Ritz-Carlton-Hotel in einer europäischen Wintersportdestination. Vom edlen Chaletdorf mit Blick aufs Matterhorn soll ganz Zermatt profitieren. Christoph Ammann

Ein Chaletdorf im Walserstil: So soll dereinst The Ritz-Carlton Zermatt aussehen. Visualisierung: PD

Wie aus dem Nichts taucht frühmorgens eine Herde Gämsen auf. Sie macht sich über die ersten aperen Flecken der Eggenalp her. Manchmal streicht auch der Fuchs vorbei. «Und im Sommer sind die Murmeltiere gute Nachbarn», sagt Mario Julen. Der 58-Jährige wohnt mit seiner Partnerin Rosalba Poloni und dem weissen Schäferhundwelpen Osho hoch über Zermatt. Vor zehn Jahren hat er den Ziegenstall auf 2160 Metern über Meer in ein alpines Refugium umgebaut mit professioneller Küche, Kunst an den Wänden und einem riesigen Tisch, an dem bis zu zwölf Gäste Platz finden.

Das Matterhorn spiegelt sich im Panoramafenster: Mario Julen geniesst die Ruhe seines privaten Refugiums hoch über Zermatt. Foto: Jacqueline Vinzelberg

Auf der Terrasse tankt Julen Kraft. Ausser den Juchzern der Wintersportler, die mit dem Sessellift von Findeln nach Sunnegga schweben, stört niemand die private Idylle des Unternehmers.

Das Matterhorn spiegelt sich in den Panoramafenstern, Mario Julen befallen beim Anblick des Zermatter Wahrzeichens Dankbarkeit und Demut: «Wir Zermatter haben nichts dazu beigetragen, dass wir an einem so schönen Ort leben dürfen.»

Den Vorgänger des Sessellifts hatte Julens Familie 1957 gebaut, mit eigenen Mitteln und gegen den Widerstand vieler Dorfbewohner. «Einige von uns waren immer etwas rebellisch», schmunzelt er. Julen ist ein weitverbreiteter Familienname in Zermatt. Marios Verwandte heissen im Dorf «Tschuggeni». Künstler Heinz und Ski-Olympiasieger Max Julen sind Cousins, Findeln-Wirtin Vroni eine Cousine.

Im Herbst wird Mario ein Julen-Buch herausgeben, in dem Peter Rothenbühler, ehemaliger Chefredaktor der «Schweizer Illustrierten» und von «Le Matin», das harte Los von Marios Ahnen, aber auch die eine oder andere Erfolgsgeschichte aus dem Clan beschreibt. «Ich stamme von mausarmen Bauern und zähen Bergführern ab. Das vergesse ich nie», sagt Julen, stolzer Besitzer einer Eringer Kampfkuh.

Er ist gerade der Mann der Stunde am Matterhorn, hat kürzlich ein Projekt angekündigt, das Zermatt definitiv zum globalen Tourismus-Player machen wird: An der Sunnegga-Piste entsteht das erste europäische Ski-Resort der Weltklasse-Hotelmarke The Ritz-Carlton, das 69 Zimmer und Suiten, zwei Restaurants und zwei Bars umfassen soll.

Eröffnung ist 2026 geplant

Viel Holz und Stein aus der Region: Blick ins geplante Hallenbad. Visualisierung: PD

Ein Chaletdorf im Walserstil, das sich um ein gemeinschaftliches Backhaus schmiegt, viel Holz und Stein aus der Region. «Geradlinig, einfache Formen, warme Farben, exklusiver Service», präzisiert Julen. Baukosten über 200 Millionen Franken, Eröffnung 2026: «Wenn man die Gesamtkosten betrachtet, gibt es eindrucksvollere Hotels in der Schweiz», sagt Julen, «aber umgerechnet auf den Quadratmeterpreis ist mein Projekt sicher das teuerste. Bauen bleibt in Zermatt sehr aufwendig, weil die Maschinen nur in der Zwischensaison laufen dürfen und der Transport kompliziert ist.»

Man kann Mario Julen nicht so leicht fassen: Der gelernte Hotelier und Koch betreibt unter dem Dach seiner Juma Holding Restaurants, Bars, Nachtclubs und das Hotel Mama, entwickelt und verkauft Immobilien, hält Firmenanteile hier, unterstützt Stiftungen und soziale Institutionen dort. Er ist Helipilot, patentierter Skilehrer und Bergführer, überdies begnadeter Netzwerker, sieht sich als Naturmensch, Philosoph und Humanist.

Sein markantester geschäftlicher Erfolg bisher: die sieben Luxus-Chalets von Seven Heavens, die schwerreiche Besitzer fanden und für bis zu 150’000 Franken pro Woche vermietet werden.

Nun also bringt dieser Tausendsassa mit dem Ritz-Carlton Weltläufigkeit und den ultimativen Luxus nach Zermatt. «Kaviar und Champagner kennt man hier längst», urteilt Julen. «Aber wir wollen einen Schritt weitergehen, das Hotel an die Natur binden, eng mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten und den ökologischen Fussabdruck so gering wie möglich halten.» Mit The Ritz-Carlton fasst erstmals eine internationale Hotelkette Fuss in Zermatt. «Sie bringt eine neue, spannende Kundschaft mit viel Potenzial, das ganze Dorf profitiert», glaubt Julen.

In jungen Jahren begann er, Land an bester Lage zu kaufen. Nun sind 14’000 Quadratmeter am Rand der Bauzone beisammen.

Eigentlich gedachte der Unternehmer, mit dem Gründer der legendären Aman Resorts ins Geschäft zu kommen. Adrian Zecha hätte den Vertrag nach seiner Ankunft in Zermatt sofort unterschrieben, das erste Aman in der Schweiz wäre Tatsache geworden. Aber dann fiel Aman an einen Russen, der andere Vorstellungen hegte. Mario Julen orientierte sich neu und unterbreitet sein Projekt allen hochsternigen globalen Hotelketten.

Ritz-Carlton spielt in der Topliga Infos einblenden The Ritz-Carlton Hotel Company mit Sitz in Chevy Chase bei Washington D.C. gehört zu den exklusivsten Hotelketten der Welt und spielt in der Liga von Peninsula, Mandarin Oriental oder Four Seasons. Das Unternehmen betreibt derzeit über 100 Luxushotels und ist die Topmarke des amerikanischen Hotelmultis Marriott International (über 7600 Hotels/30 Marken in 133 Ländern). Der Name Ritz-Carlton geht auf den Walliser Hotelpionier César Ritz (1850–1918) zurück, der in Paris das Ritz und in London das Carlton führte. In der Schweiz ist The Ritz-Carlton bisher nur in Genf vertreten mit dem Ritz-Carlton Hotel de la Paix.

13 zeigten Interesse, in der engeren Auswahl blieben neben Ritz-Carlton noch Mandarin Oriental, Rosewood und Four Seasons. «Meine Wahl fiel nicht zuletzt auf The Ritz-Carlton», bekennt Julen, «weil ich eine persönliche Beziehung zum Geburtsort von Hotelpionier und Namensgeber César Ritz habe. Als Bub verbrachte ich manchen Sommer auf einem Bauernhof in Bellwald, am Sonntag durften wir jeweils zum Fussballspielen runter nach Niederwald.»

Jahrzehnte nach der Bolzerei in Césars Geburtsort wird The Ritz-Carlton in Zermatt einen Managementvertrag unterschreiben. Die Finanzierung ist auf gutem Weg und folgt den in der Luxushotellerie üblichen Mustern.

Pendler zwischen Hochs und Tiefs

Ein Pensum wie Julen schafft nur ein Schnelldenker, der fokussiert unterwegs ist. Er pendle zwischen starken emotionalen Hochs und Tiefs, bekennt Julen. «Im Hoch bin ich wahnsinnig leistungsfähig, mit den Tiefs habe ich gelernt umzugehen.» Alternative und experimentelle Medizin hätten ihm dabei geholfen, nicht aber die Medikamente der Schulmedizin.

Frieden findet der Rastlose in der Natur. Aber auch hier sucht er die Herausforderung: Julen war schon zweimal auf dem Mount Everest. Den ersten Gipfelsturm musste er kurz vor dem Ziel abbrechen, weil zu viele Bergsteiger unterwegs waren, bei der Wiederholung klappte es. «Ich wurde von Gefühlen übermannt, die man gar nicht beschreiben kann.» Jetzt stehen die letzten der 82 Viertausender in den Alpen auf dem Programm. Der Abenteurer war auch schon am Nord- und am Südpol und flog mit einem Kleinflugzeug in 108 Tagen um die Welt. In seinem Kopf schwirren neben dem Ritz-Carlton hundert weitere Projekte und Ideen. Wie schafft er es, auf Distanz zu gehen?

«Ganz einfach, nach geschäftlichen Terminen im Dorf laufe ich am liebsten zu Fuss hoch zur Eggenalp.» Klar, dass er auch diese Herausforderung mit Leichtigkeit annimmt und die 500 Höhenmeter in weniger als einer Stunde meistert.