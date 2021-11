Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Das Toleranzfenster: Wenn «stabil» das neue «perfekt» ist Was, wenn es im Leben gar nicht um das Aussergewöhnliche geht, sondern um das Normale? Wenn nicht Aufregung, sondern Stabilität uns guttut? Mikael Krogerus , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Kleine, persönliche Frage: Was sind Ihre persönlichen Parameter, anhand derer Sie überprüfen, ob es Ihnen gut geht?

Oft, so scheint uns, verknüpfen wir Glücksgefühle entweder mit totaler Ausgelassenheit und grosser Erregung oder aber mit totaler Entspannung. Wenn wir von Momenten des Glücks erzählen, beschreiben wir in der Regel extreme, aufregende, perfekte Situationen. Situationen, in denen wir «atemlos» waren oder «tiefenentspannt». Das Narrativ unserer Zeit ist das Überhöhte.

Aber was, wenn es im Leben gar nicht um das Besondere geht, sondern um das Durchschnittliche? Wenn nicht Aufregung, sondern Stabilität uns guttut? Wenn «okay» das neue «perfekt» wäre?