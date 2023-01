Zeitreise ins Jahr 1976 – Das Trio Eugster strandet im Rafzerfeld Während sie musikalisch auf einem Höhenflug waren, erlebten die drei Brüder Eugster im Juli 1976 in Wil ein «Grounding» der besonderen Art. Daniela Schenker

Vic Eugster (ganz links), im Korb seine Frau Edith zusammen mit Guido und Alex Eugster. Foto: Keystone (Archiv)

Im Jahr 1976 war die Karriere des legendären, 1967 gegründeten Trio Eugster auf seinem Höhenflug. Sechs Jahre zuvor hatte den drei Dübendorfern der Hit «Oh läck du mir» den Durchbruch und eine Goldene Schallplatte gebracht. Mit «Ganz de Bappe», «Dörfs es bitzli meh si» oder «Jetzt muess de Buuch wäg» feierten die Brüder Guido (Jahrgang 1936), Alex (1937) und Vic Eugster (1940) als Trio in den frühen 1970er-Jahren eine Reihe weiterer Hits, die es nicht nur in die Schweizer Hitparade schafften, sondern auch zu Evergreens wurden. 1976 war das Jahr, in dem die drei ihre erste USA-Tournee absolvierten, die ihnen viel bedeutete. Eine weitere folgte zwei Jahre später.