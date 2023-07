Menschen im Unterland – Das Trio Halbautomat aus Weiach Das Repertoire von Hermann Strittmatter am Akkordeon, Edy Meyer an der Gitarre und Max Peter am Kontrabass reicht von Balladen über Stimmungshits bis Dixieland. Alexander Lanner

Das Trio Halbautomat (von links): Edy Meyer, Hermann Strittmatter und Max Peter. Foto: Raisa Durandi

Eine Geburt der besonderen Art hat kürzlich in Weiach stattgefunden. Dort hat nämlich das «Trio Halbautomat» das Licht der Welt erblickt. Gebildet wird das Trio vom Akkordeonisten Hermann Strittmatter aus Weiach, dem Gitarristen Edy Meyer und dem Kontrabassisten Max Peter – beide aus Wil.

Der Gitarrist und Sänger Edy Meyer war früher Mitglied in einem Sextett. Singen ist seine Leidenschaft und dem Vernehmen nach nimmt er seine geliebte Gitarre sogar mit ins Bett. Max, der Bassist, verfügt ebenfalls über eine lange musikalische Erfahrung. Er ist sehr harmoniefest und spielt auch ab Blatt. Er stammt musikalisch aus der Klassik und hat sich bis heute intensiv weitergebildet und -entwickelt. Der tonangebende Akkordeonist Hermann Strittmatter ist seit Jahrzehnten auch als beliebter Alleinunterhalter unterwegs, hat für den GP der Volksmusik viele Titel getextet und komponiert und damit dreimal die Schweiz am internationalen Finale vertreten. Er hat auch für den «Donnschtig-Jass» und den «Samschtig-Jass» Musik geschrieben. Mehrere seiner Eigenkreationen sind Bestandteil des neuen Repertoires. Er singt in fünf Sprachen.

Der etwas sperrige Name des Trios ist entstanden, weil das Akkordeon, die Gitarre und der Bass ebenso live dargeboten werden wie der zweistimmige Gesang in mehreren Sprachen. Unterstützt werden die drei Musiker aber zusätzlich durch Schlagzeug-, Bläser- und Streicherklänge aus einem Expander. Deshalb der Name «Trio Halbautomat».

Das abwechslungsreiche Repertoire reicht von Balladen, Stimmungshits, Oberkrainer und Schlageroldies bis zum Dixieland und Charleston. Das Trio möchte seine Zuhörer auf eine aufgestellte und humorvolle Art und Weise unterhalten. Es verfügt über eine moderne PA und Bühnenlicht. Zu hören ist das Trio zum Beispiel an der diesjährigen Bundesfeier in Weiach.



