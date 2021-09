Moscheebesuch, Impfbus, Flyer – Das tun Gemeinden, um Migranten zum Impfen zu motivieren Die Mehrheit der Zürcher Corona-Patienten hat einen Migrationshintergrund und ist ungeimpft. Wie die Städte Dietikon, Opfikon und Schlieren diese Leute erreichen wollen. Lisa Aeschlimann

Viele, die momentan mit Covid-19 in den Intensivbetten liegen, sind Migrantinnen und Migranten. Sie haben sich in den Sommerferien in ihren Heimatländern angesteckt. Die grosse Mehrheit ist ungeimpft.Stimmt es, dass die Kampagne des Bundes bei Migrantinnen zu wenig ankam, wie der Zürcher FDP-Gemeinderat Përparim Avdili kürzlich kritisierte?

In Basel weiss man beispielsweise, dass die Impfquote der ausländischen Bevölkerung halb so hoch ist wie bei Schweizern. Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat dazu keine Zahlen.

Aber es gibt Hinweise, dass auch hier Migranten seltener geimpft sind als Schweizer: Dietikon, Opfikon und Schlieren sind die drei Gemeinden mit der höchsten Ausländerquote im Kanton. Fast die Hälfte der Einwohnerinnen hat hier keinen Schweizer Pass. Und: Alle drei Gemeinden haben eine vergleichsweise tiefe Impfquote.