Zu Besuch in St. Martin SG – Das unbekannteste Tal der Schweiz Sonntagsausflug nach St. Martin im Calfeisental, wo Strom trotz Stausee ein rares Gut bleibt. Daniel J. Schüz

Der Weiler St. Martin liegt am Ende der Strasse, die von Bad Ragaz her durchs Taminatal und über den Gigerwald-Staudamm zum Calfeisental führt. Foto: Daniel Ammann

Er hängt in der Gaststube an der Wand, so, wie dies andernorts mit dem Steinbock geschieht oder dem Rothirsch. Die Trophäe – die Menschen hier oben nennen sie Anafazzi – ist ein kapitaler Geissbock mit dichtem schwarzem Bart. Über die Köpfe der Gäste hinweg schauen entseelte Glasaugen zur Theke, hinter der wieder einmal das nackte Chaos herrscht.

Anafazzi, der kapitale Geissbock, wacht in der Alpwirtschaft St. Martin über die Gaststube. Foto: Daniel Ammann

Mit kaum verhohlener Verzweiflung starrt die Wirtin Astrid Riser auf den schwarzen Bildschirm ihres Reservationssystems, während Hausi Schär neben der ausgeräumten Geschirrspülmaschine Gläser poliert. Es komme schon mal vor, erklärt der Mitaktionär des Berggasthauses St. Martin, dass man selbst Hand anlegen müsse, wenn mal wieder der Strom ausfalle.