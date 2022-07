Hinter Gittern in Dielsdorf – Teil 3 – Das ungewisse Warten in der Untersuchungshaft Im Gefängnis in Dielsdorf sind derzeit 33 Frauen inhaftiert – 25 in der Untersuchungshaft. Eine davon ist Rosalia S. Martina Macias

Rosalia S. sitzt seit sieben Monaten in Untersuchungshaft. Foto: Sibylle Meier

Rosalia S. (Name von der Redaktion geändert) ist eine kleine Frau, knapp 1,60 Meter gross. Im Gespräch antwortet sie ruhig, detailliert und mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht. Seit 22 Jahren lebt die 45-Jährige schon in der Schweiz, geboren ist sie allerdings in der Ukraine und aufgewachsen in Russland. Das aktuelle Kriegsgeschehen zwischen ihren Heimatländern verfolgt sie zwar in den Medien, persönlich betroffen fühlt sie sich aber nicht. Das hat zwei Gründe. Einerseits bezeichnet sie inzwischen die Schweiz als ihre Heimat, andererseits aufgrund ihrer eigenen Lage, die sie derzeit in Beschlag nimmt: Rosalia S. sitzt seit inzwischen sieben Monaten in Untersuchungshaft. Welches Delikt ihr vorgeworfen wird, will und darf sie nicht sagen. Wann es mit ihrem Fall weitergeht und wie lange sie noch hinter Gittern bleiben muss, weiss die 45-Jährige nicht.