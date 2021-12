«Donnschtig-Jass» im Sommer – Das Unterländer Jass-Derby ist fürs neue Jahr wieder «agseit» «Agseit, gmacht, Differenz». Nach der Absage des «Donnschtig-Jass» 2020 sollen Kloten und Bassersdorf jetzt im August 2022 gegeneinander Differenzler jassen. Florian Schaer

Klotens Stadtpräsident René Huber auf dem Stadtplatz, wo am 11. August gejasst würde – wenn Kloten denn gegen Bassersdorf gewinnen sollte. Foto: Sibylle Meier

Eigentlich sollte die Fernsehschweiz längst wissen, ob in Kloten oder Bassersdorf die besseren Jasser wohnen. Doch die Frage ist nach wie vor ungeklärt. Für die Livesendung «Donnschtig-Jass», in deren Rahmen das Gemeindeduell in hiesigem Nationalsport ausgefochten wird, war das Schweizer Fernsehen Anfang 2020 gezwungen, die Corona-Notbremse zu ziehen.

Nachdem man für zuletzt auf eine Zwischenlösung mit fixer Spielstätte im Thurgauischen und mit antretenden Familien statt der Gemeinden ausgewichen ist, hat man jetzt entschieden: 2022 soll der «Donnschtig-Jass» wieder so sein wie immer, mit einer Open-Air-Tour durch die Schweiz. Und die Bewerbungen von 2020 bleiben gültig, so auch jene von Bassersdorf und Kloten. Am 4. August würden die Unterländer im Kanton Schwyz aufeinandertreffen, wer am Ende siegt, ist Gastgebergemeinde der nächsten Runde vom 11. August.