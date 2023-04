Ein halbes Jahr vor der Wahl – Das Unterland hat Chancen auf einen fünften Sitz in Bern Am 22. Oktober wählt das Schweizer Stimmvolk beide Kammern des Parlaments neu. Gut möglich, dass die Region im Nationalrat künftig stärker vertreten ist. Peter Weiss

2019 sind sie erstmals in die grosse Kammer des eidgenössischen Parlaments eingezogen: Barbara Schaffner und Jörg Mäder von der GLP im Nationalratssaal in Bern. Foto: Leo Wyden

In genau einem halben Jahr stehen die Gesamterneuerungswahlen für den National- und Ständerat in der Polit-Agenda. Noch haben nicht alle Parteien aus dem Kanton Zürich die Liste mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten für die neu 31 Sitze in der grossen Kammer bestimmt. Dennoch sind schon heute Prognosen möglich, welche Personen aus den Bezirken Bülach und Dielsdorf in der kommenden Legislatur unter der Bundeshaus-Kuppel in Bern politisieren dürften. Dies ergab eine Bestandsaufnahme unter den bisherigen vier Angehörigen des Nationalrats und den wohl aussichtsreichsten bisher bekannten Kandidierenden aus der Region.