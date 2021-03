Dorffeste, Open Airs, Jubiläumsfeiern – Das Unterland steht vor einem ungewissen Festsommer Manche Organisatoren haben bereits entschieden, im Jahr 2021 kein Fest durchzuführen. Noch besteht aber Hoffnung, dass es im Unterland trotz Corona etwas zu feiern gibt. Flavio Zwahlen

Solche Bilder wird es im Unterland auch dieses Jahr nur selten geben. Ein Teil der Dorffeste wurde bereits abgesagt, die anderen stehen auf der Kippe. Foto: Sibylle Meier

Es könnte so ein schöner Sommer werden: An einem Public Viewing mit der Schweizer Nationalmannschaft bei der Fussball-EM mitfiebern, am Zürich Openair unbeschwert herumspringen und mitsingen und am Dorffest mal wieder alle Leute treffen, die man jetzt so lange nicht mehr gesehen hat. Doch das Coronavirus könnte erneut zum Spielverbderber avancieren. Die Organisation eines Events verkommt derzeit schon fast zu einer Lotterie. Die Veranstalter sind einerseits auf Lockerungen des Bundesrats angewiesen und müssen andererseits hoffen, dass die Fallzahlen auf einem tiefen Niveau bleiben und die Mutationen nicht ihr Unwesen treiben.