Die Artikel in der Übersicht – Das Unterland wählt den Kantonsrat Mitte Februar wählt das Zürcher Stimmvolk die Kantonsratsmitglieder. Die neusten Artikel dazu finden Sie in dieser Übersicht. Thomas Mathis

29 von 180 Sitzen im Kantonsrat kommen dem Unterland zu. Foto: Urs Jaudas

Total 268 Kandidierende kämpfen um die 18 Kantonsratssitze des Bezirks Bülach und die 11 Kantonsratssitze des Bezirks Dielsdorf. In beiden Wahlkreisen sind zehn Wahllisten eingereicht worden. Wer die Listen der Region genauer anschaut, stösst auf interessante Gegebenheiten (nur mit Abo). Wer wissen will, wer aus welcher Gemeinde kandidiert, findet die Liste dazu in einem separaten Artikel.

Unter den 268 Kandidierenden sind auch 25 Bisherige. Wofür sie sich in den vergangenen vier Jahren eingesetzt haben, zeigt die Übersicht über die eingereichten Vorstösse (nur mit Abo). Seit 2019 haben die Vertreterinnen und Vertreter aus der Region gesamthaft rund 280 Vorstösse eingereicht. Unter den Bisherigen sind auch Daniela Rinderknecht (SVP) aus Wallisellen und Qëndresa Sadriu-Hoxha (SP) aus Opfikon. Sie sind vor vier Jahren als Neulinge eingestiegen und berichten davon, wie sie sich im Parlamentsbetrieb zurechtgefunden haben (nur mit Abo). «Manchmal wird auch mit plakativen Voten um Mehrheiten gerungen», sagt Rinderknecht. «Die Gleichstellung geht schleichend voran», findet Sadriu-Hoxha.

Als Wahlhilfe kann den Wählerinnen und Wählern nicht nur das mitgesandte Werbematerial dienen, sondern auch die Onlineplattform Smartvote. Fünf Wochen vor den Wahlen waren jedoch viele Profile noch leer (nur mit Abo).

