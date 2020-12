Jahresrückblick, Teil 2 – Das Unterland zwischen Ausnahmezustand und Hoffen Der Lockdown prägt den April, die Rückkehr zu einer Art Normalität die folgenden Monate. Was immer bleibt, ist die drohende Gefahr durch das Virus. Martin Liebrich

Die Passagierzahlen am Flughafen brechen ein. Im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 99 Prozent. Foto: Francisco Carrascosa

Der April

Von Dietlikon nach Opfikon: Implenia zieht ins Nachbardorf. Foto: Francisco Carrascosa

Bauriese Implenia kündigt an, seinen Hauptsitz nach Opfikon zu verlegen. Bisher war er in Dietlikon. Ziel ist, die Bürostandorte zu vereinen, die bisher in Dietlikon, Wallisellen, Oerlikon und Winterthur waren. Dietlikon verliert mit Implenia einen grossen Steuerzahler.

Die Firma von Gian und Florian Grundböck stellt um. Statt Schnaps wird nun Desinfektionsmittel produziert. Foto: Balz Murer

In Glattbrugg reagieren zwei Brüder schnell: Gian und Florian Grundböck produzieren gewöhnlich Gin. Doch weil die Restaurants und Bars jetzt geschlossen sind und andere Produkte dringender benötigt werden, stellen sie um. Neu wird Desinfektionsmittel hergestellt. Die Nachfrage ist zumindest zu Beginn riesig.