Kommentar zum Parkplatzproblem in Bülach-Nord – Das Verkehrskonzept verkommt zur Farce Das im Bülachguss-Quartier geltende Mobilitätskonzept scheint zu funktionieren. Auf den zweiten Blick weist es aber Schwachstellen auf. Meinung Flavio Zwahlen

Flavio Zwahlen, Redaktor. Foto: Johanna Bossart

55 Prozent des Mehrverkehrs in Bülach-Nord müssen über den ÖV abgewickelt werden. Angesichts der guten Anbindung – den Bahnhof erreicht man zu Fuss in knapp 5 Minuten – ist die Vorgabe des Kantons nachvollziehbar. In einem Mobilitätskonzept wurde errechnet, dass die kantonale Vorgabe erreicht wird, indem man den Verkehr auf der Fangletenstrasse – der Zufahrtsstrasse zum neuen Bülachguss-Quartier – auf 750 Zu- und Wegfahrten pro Tag beschränkt. Auch das ist sinnvoll. Dass die Autos registriert werden, wenn sie die Tiefgarage verlassen, grenzt hingegen schon ein wenig an Zustände, wie man sie aus der TV-Show «Big Brother» kennt.