Schlechte Erfahrungen mit Sinovac und Sinopharm – Das Vertrauen in Chinas Impfstoffe sinkt Die Volksrepublik hat ihre Vakzine in viele asiatische Staaten verkauft. Doch zahlreiche Neuinfektionen mit der Delta-Variante wecken dort Zweifel. Hanno Charisius , David Pfeifer , Lea Sahay aus Peking

Ob er über die schlechte Wirksamkeit Bescheid weiss? Ein Filippino lässt sich in Manila mit dem chinesischen Sinovac-Vakzin impfen. Foto: Ezra Acayan (Getty Images)

In Bangkok wird wieder protestiert, trotz harter Einsätze der Polizei, trotz der Delta-Variante, die durch die Stadt geht und immer mehr Todesopfer fordert. Am Mittwoch kam es am zweiten Tag in Folge zu Zusammenstössen von Demonstranten und Polizei, die mit Gummigeschossen und Tränengas vorging. Vor zwei Jahren liefen die Demonstranten noch für Demokratie und freie Wahlen durch die Strassen, jetzt protestieren sie gegen die Pandemie-Politik der Regierung und ihren Premierminister, Ex-General Prayut Chan-o-cha.

Seit Monaten befindet sich Bangkok in einem immer weiter verschärften Lockdown. Die «No-Covid»-Strategie, ausgerufen vor bald eineinhalb Jahren, hatte dafür gesorgt, dass man in Thailand schon wieder feiern und ausgehen konnte, als in Europa noch Ausgangssperren herrschten. Doch langfristig ist sie nicht aufgegangen. Nach einem Jahr mit minimaler Infektionsdynamik steigen die Fallzahlen nun anscheinend unaufhaltsam.