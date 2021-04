Berner Jugendliche und Corona – Das Virus greift auch Freundschaften an Isolation und Langeweile machen jungen Menschen zu schaffen. Vier Berner Jugendliche erzählen, wie sie durch die Krise gehen und was sie von den Ausschreitungen in St. Gallen halten. Maurin Baumann

Der 17-jährige Enoshan im Jugendzentrum New Graffiti. Foto: Franziska Rothenbühler

Das Coronavirus greift nicht nur die Gesundheit an, sondern beschädigt auch Beziehungen. Der 17-jährige Enoshan hat das erlebt. «Mir kommen spontan vier Leute in den Sinn, die vor Corona eng befreundet waren und jetzt nichts mehr miteinander zu tun haben.» Warum das? Die Orte in Bern, an denen sich Jugendliche zuvor getroffen haben, gibt es nicht mehr: Partys, Sportveranstaltungen, Treffpunkte. Dass aus diesem Grund Jugendliche in St. Gallen vergangenes Wochenende auf die Strasse gingen und sich Scharmützel mit der Polizei lieferten, habe er gar nicht mitbekommen, sagt Enoshan.